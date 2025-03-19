屏東哈尤溪落石釀8傷 疑與台東近海4.1地震有關

哈尤溪團隊人員，現場先協助傷者包紮。（屏縣霧台鄉大武村長麥庸正提供）

2025/03/19 20:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以絕美七彩岩壁聞名的屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪遊程，今天（19日）下午傳出遊客遭到落石砸傷，縣府統計有8人受傷，落石發生在下午1點30分，當時台東近海發生規模4.1地震；部落人士表示，落石不排除與近2日山區有下雨及今天下午的地震有關。

一行參加大武哈尤溪遊程的25人團體，今天下午約1點30分就在接近終點，也就是最經典的七彩岩壁前時，突然遭遇落石從山壁落下，大大小小落石，最大約手掌大，引起現場驚呼，大家紛紛走避，但仍有人遭落石或反彈的石塊擊中，哈尤溪工作人員與嚮導，立刻將遊客帶到安全處檢視傷勢，並且現場用醫護箱進行初步包紮，緊接著陸續後送就醫。

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屏東縣政府表示，今天下午1點30分，哈尤溪團隊行政組接獲哈尤溪現場救護技術員回報，有遊客於七彩岩壁處遭落石擊中，統計受傷遊客8位，其中童姓女子被擊中腳踝、明顯傷口約12公分，現場以長背板，由工作人員輪流背負，送至哈尤溪現場上緊急救護車送醫，其他7位有腿部、膝蓋、手臂等擦傷，無明顯傷勢者，一同送霧台衛生所進一步診治；已通知保險公司協助後續事宜。

霧台鄉大武村長麥庸正表示，哈尤溪遊程之前未發生過這樣的狀況，不排除與山區近2日有下雨，以及今天下午1點30許台東外海有4.1級地震有關，進入哈尤溪的遊客每人都要戴岩盔，遊程設有緊急救護標準流程，工作人員也受到救護員訓練，所以能夠迅速將傷者在下午2點多，就後送出來到衛生所，至晚間遊客傷患已全數出院，回家療養；事發後遊程團隊立刻勘察，預計後續將修改行進路線，確保遊客安全。

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪被譽為「此生必訪」，屬霧台鄉自然人文生態景觀區，以七彩岩壁、五彩岩壁、黃金瀑布等美景聞名，每年限定1到4月枯水期開放遊程，每日限額400人，曾創下一年3萬餘人次到訪記錄，遊程全程約6小時，乘坐接駁車來回約3小時，中間步行約2小時，休息用餐及泡湯時間約1小時，全程需由部落專業導覽員和溯溪教練陪同。

哈尤溪以七彩岩壁聞名。（記者羅欣貞攝）

台東近海今天下午1點半發生規模4.1地震，屏東縣最大震度一級。（取自中央氣象署網站）

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