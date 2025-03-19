越南籍男疑欠逾10萬債被擄 雲檢起訴6同鄉移工

雲林檢警去年11月偵辦一起擄人討債案件，在斗六某汽旅救出被害人，更逮捕涉案6嫌。（雲林地檢署提供）

2025/03/19 15:34

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署去年11月底偵辦一起擄人討債案件，28歲越南籍金姓男子疑因10餘萬債務，被6名同鄉移工從台西鄉住處強押上車失聯。警方接獲報案後，檢察官廖易翔指揮成立專案小組，經2天追查在斗六某汽車旅館成功破門救出被害人，並當場逮捕6名涉案嫌犯。今（19）日檢方偵查終結，將涉案6人以妨害自由、傷害等罪嫌，提起公訴。

檢警查出，以28歲黃男為首的6人，去年11月從新竹湖口到雲林遊玩，經地方友人轉述，金男與前女友有積欠超過10萬元債務，女方盼有人能給予協助，事成將有報酬，黃男6人遂答應追債。

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11月25日晚間，黃男一車4人前往台西鄉金男住處附近，3人佯裝遊客，下車向金男問路，確認其身分後提起債務問題時，金男慌張往住處逃跑，黃男等人持鎮暴槍、刀械脅迫金男上車。

金男住處友人見狀向警方報案，考量被害人安危，由檢察官廖易翔指揮並成立專案小組。以車追人，找尋可疑車輛。26日在斗六郊區發現該車輛，判斷被害者應該在此處遭囚禁，但車上卻沒人。無獨有偶，警方追查過程中，發現2輛轎車尾隨，員警提高警覺，記下車牌。

經追查，3輛汽車當天晚間同時開進斗六某汽車旅館，檢警聯手在27日凌晨前往旅館破門，成功將金男救出，而他左側上半身及四肢都有疑似遭凌虐傷口，緊急送醫救治。

檢方表示，當下逮捕黃、黎、胡、梁、2名阮姓男子，現場查扣鎮暴槍、武士刀、斧頭、鐵鍊、球棒及毒品等多項物證。今偵查終結，將涉案6人以妨害自由、傷害等罪嫌提出公訴，將持續擴大追查6嫌以外，是否還有其他共犯。

雲林檢警去年11月偵辦一起擄人討債案件，在斗六某汽旅救出被害人，更逮捕涉案6嫌。（雲林地檢署提供）

現場查扣鎮暴槍、武士刀、斧頭、鐵鍊、球棒及毒品等多項物證。（雲林地檢署提供）

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