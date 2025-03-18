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    懲處出爐！桃警抖音PO「我愛祖國」、「我是中國人」開鍘記過

    葉姓警員自稱「凌雲小當歸」在抖音發表文章。（讀者提供）

    葉姓警員自稱「凌雲小當歸」在抖音發表文章。（讀者提供）

    2025/03/18 23:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局警備隊葉姓警員，勤餘於抖音註冊暱稱「凌雲小當歸」帳號，並標註「公職人員（人民保母，中壢分局），我是中國人」，還PO文著警察制服照、附上「我愛祖國」等內容，引起外界爭議；桃園市警察局督察室協今（18日）公布懲處，包括葉員被記過一次，陳姓警備隊長也連帶被依考核監督不周，被記申誡一次。

    據了解，52歲的葉姓警員於2021年至2024年間，利用抖音帳號「凌雲小當歸」，不僅在個人簡介中，用簡體字標註「我是中國人」與「公職人員（人民保母，中壢分局）」，還附上「我愛祖國」圖文，除標註自己身分、職位，甚至貼出多張身著警察制服照片及「我愛祖國」等合成自拍照，其中去年11月7日凌晨發布一張站在中壢警分局門口照片，標註「上班中的我」，雖然他在分局門口的照片和相關PO文，已在去年12月下架，帳號也在日前關閉，但仍被網友翻出。

    對此，中壢警分局長林鼎泰強調，針對葉員在網路留言內容，分局將嚴查到底並追究相關行政責任，其後續如有違反相關法令規定，絕不寬貸，若涉不法，依法究辦。

    圖說：葉姓警員自稱「凌雲小當歸」在抖音發表文章。（讀者提供）

    圖說：葉姓警員自稱「凌雲小當歸」在抖音發表文章。（讀者提供）

    葉姓警員自稱「凌雲小當歸」，在抖音標註「我是中國人」，還PO著制服照、「我愛祖國」等內容。（讀者提供）

    葉姓警員自稱「凌雲小當歸」，在抖音標註「我是中國人」，還PO著制服照、「我愛祖國」等內容。（讀者提供）

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