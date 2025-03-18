退將孫海濤等涉共諜案二審4人均無罪 「認事用法有誤」檢上訴

海軍退役少將孫海濤等人，涉嫌違反國安法等罪，被高雄高分院判決無罪，高雄高分檢不服提起上訴，要求撤銷改判。（記者鮑建信攝）

2025/03/18 20:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍退役少將孫海濤等4人，涉嫌替中國發展組織、介入國內選舉等案，日前經高等法院高雄分認定罪證不足，高檢署高雄分署不服提起上訴，要求最高法院撤銷改判。

檢方指出，被告陳柏光（通緝）為中華致公黨前主席，並為國台辦統戰部門對臺窗口。2017年至2021年間，陳男與海軍退役少將孫海濤、「黃埔聯誼會」會員兼作家祝康明等人共謀，涉嫌為大陸發展組織。陳男並受國台辦海峽兩岸交流中心副主任苗京平指示，透過孫等人多次邀請退將前往。

請繼續往下閱讀...

2017年3月30日至4月13日，國台辦支付300萬元旅費，由祝康明邀請孫海濤等多人赴美接受招待，孫等僅付機票錢，其餘費用均免，期間並與大陸駐美人員餐敘，現場並有「和平統一」等旗幟。

前年3月3日至9日，孫和退役上校即高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮和秘書長歸亞蒂等人，涉嫌帶團前往大陸接受落地招待，並與統戰人員接觸，為對方宣傳「一國兩制」等思想。

同年6月15日和9月1日，孫等人以「高雄市退伍軍人協會」等名義，在左營舉辦「榮耀93」等活動，支持特定候選人，並贈送選民花生糖等物，祝、孫等人涉嫌違反國安法或正副總統選罷法、反滲透法等罪。

高雄高分院指出，檢方無法舉證陳等人邀祝等到大陸，資金來自國台辦，也未證實有與對岸任何統戰、情治人員接觸外，當時侯友宜等人僅是參選人，尚未經選委會公告為候選人，而贈送伴手禮是為吸引民眾參與，不是為了選舉 ，經費更不是來自對岸，因此全部判決無罪。

高雄高分檢指出，陳等人先帶退役將領到美國試探後，再將其中部分意志不堅定退將，多次帶往大陸接受落地，意圖拉攏、吸收，明顯替對岸發展組織，合議庭法官卻將兩者切割，認事用法有誤，要求撤銷改判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法