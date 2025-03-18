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    屏東傳播妹坐檯糾紛開25槍案 警掃蕩特種行業逮到「5條通」

    屏東因傳播妹引發開25槍案，警方在汽車旅館查到5項通緝的女通緝犯。（里港警分局提供）

    屏東因傳播妹引發開25槍案，警方在汽車旅館查到5項通緝的女通緝犯。（里港警分局提供）

    2025/03/18 17:01

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉、屏東市因為傳播妹坐檯糾紛引發開25槍案件，屏東縣警局里港警分局昨晚起針對有女陪侍的店家、汽車旅館進行威力掃蕩臨檢及加強查緝，在九如鄉一家汽車旅館查獲身背毒品、詐欺等5條通緝之張姓女通緝犯及轄區毒品人口1名，當場查扣海洛因注射針頭2枝、安非他命吸食器2組、海洛因2包、海洛因殘渣袋2包，警方將2人依法移送。

    里港警分局偵查隊長陳忠義說明，里港警分局針對轄區有女陪侍之特殊營業場所進行大規模臨檢掃蕩，亦特別針對轄區有可能藏匿犯嫌之汽車旅館進行臨檢，在九如鄉某汽車旅館內緝獲身背5條通緝罪（毒品、詐欺、竊盜、行駛偽造貨幣等通緝）的35歲張姓女嫌，及轄區列管毒品人口1名，當場查扣海洛因等毒品當場逮捕及移送地檢署偵辦。

    警方指出，萬丹、屏東市因為傳播妹衝突引發槍擊案，警方因此對這些特定場所進行臨檢，而對於在逃的嫌犯已鎖定特定人員，正在追緝到案。

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    屏東因傳播妹坐檯糾紛引發開25槍案，警方加強查緝小吃部等場所。（里港警分局提供）

    屏東因傳播妹坐檯糾紛引發開25槍案，警方加強查緝小吃部等場所。（里港警分局提供）

    警方加強查緝小吃部、汽車旅館等場所，查到毒犯及毒品。（里港警分局提供）

    警方加強查緝小吃部、汽車旅館等場所，查到毒犯及毒品。（里港警分局提供）

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