獵人的直覺！ 高市原住民議員高忠德 個人單槍獵獲130公斤大山豬

高市原住民議員高忠德昨夜個人單槍匹馬，成功獵捕侵擾部落許久的130公斤大山豬。（翻攝高忠德臉書）

2025/03/18 16:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市布農族原住民議員高忠德，昨晚在桃源山區住家遭遇130公斤大山豬，他不慌不忙、憑藉累積已獵得上百隻山豬的經驗，以合法獵槍擊發兩槍後捕獲大山豬，除順利為部落解決農地隱患，他也依布農族傳統，將榮耀分給部落族人，網友留言大讚「尼度敢單（布農語很棒）」。

高忠德事後在臉書PO出與山豬合影，說明高市議會開議前，依慣例一個人在森林夜間走春，以穩住原民男人該有文化慣習和傳統延續，很感謝山神和祖先贈與的大大山豬，應該有130公斤以上。

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他在臉文提到這是屬於獵人的直覺，3月17日細雨紛飛晚上，感覺是出動時刻，所以保持堅定、靜心、安心默默出門，心中祈禱平安順利！

高忠德說明，自己從小就跟著父執輩在山上打獵，累積個人獵得山豬逾百隻，昨晚這頭應該是最重的。聽族人提到這隻大山豬在原鄉農地已經侵擾約3年，曾有族人嘗試獵捕，卻都沒有進展。

他說，昨晚山上濕冷降雨，研判山豬極有可能出來覓食，所以特別帶上合法獵槍巡守田地，沒想到真的碰到大山豬現身；他當下趕緊裝填子彈先擊發一槍，打中山豬的腿，山豬奔逃離去卻疑因黑夜視線差、不慎摔落低處，他趕緊追上擊發第二槍，順利捕獲大山豬。

高忠德強調，原民打獵有其原則與傳統，一般體型較小、或者對部落與田地無害的，通常不會刻意獵捕，這隻山豬已經破壞田地許久，所以被列為目標；能夠為族人解決困擾，不但覺得很開心，也算是民代的責任。

網友留言「真男人、議員真棒不忘布農族獵人文化習俗傳承」、「哇～太男人了啦」、「漂亮、三百分以上」、「明年元旦報戰功」、「尼度敢單（布農語很棒」。

高市原住民議員高忠德（右一）捕獲130公斤大山豬。（翻攝高忠德臉書）

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