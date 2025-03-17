高雄城中城大火奪46命拆除 受災戶等嘸社宅感慨被市府遺忘

高雄城中城大火受災戶等嘸社宅慨被市府遺忘。（資料照）

2025/03/17 13:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄「城中城」大火奪走46條人命，原地改建公園，部分受害居民由市府都發局協助，透過「社會住宅包租代管」計畫，提供平價居住環境，但因社宅因統包公司出現財務危機，工程停擺逾已5個月，而且無復工跡象，城中城住戶感慨已被市府遺忘了。

都發局回應指國家住都中心興建七賢安居，現因統包商財務問題須重新發包，因受災戶如有租屋需求，未來仍可輔導受災戶申請其他完工的社宅並優先承租，權益並未受影響。

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城中城老舊集合住宅大樓，因2021年10月16日一場大火，奪走46條人命、43人受傷，生還的住戶在市府協助下，利用善款補貼租金，每2年補助36萬元租金，今年城中城將滿4年，但租金補助未來還能多久？善款還剩多少？住戶也不清楚。

據了解，城中城事件發生後，市府社會局協助城中城受災戶70人，提供適當協助，其中68人已自行依親或租屋，2人於機構安置。

住戶表示當年城中城雖老舊，但月租金較其他社區相對低，如今在外租屋，月租已是原來的3倍起跳，對受災戶而言生活壓力過大，社宅一波多折，似乎又遙遙無期，受災戶人人自危。

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