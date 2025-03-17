偷窺洗澡僅罰3千 台南受害女嘆車未讓人都要罰6千

涉偷窺女子洗澡被查獲的陳姓男子（上方路旁走路者）。（圖由民眾提供）

2025/03/17 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南市南區金華路1處停車場附近的1名女子，在其臉書po文指今年3月3日深夜在家裡浴室洗澡時，突然發現背後窗戶遭打開，她轉身瞥見1名半張陌生男子的臉，驚覺遭到偷窺光溜的裸體。受害女事後報警，警方循線查獲涉偷窺的陳姓男子、並依社維法開罰3千元。受害女嘆說，車輛未禮讓行人罰6千元；洗澡身子被看光卻只罰3千元，女性安全真的沒有什麼保障！

女子表示，3日深夜近12點，她正在男友住家浴室洗澡，聽到後方有聲響，起初不以為意，後來有更大聲響，她回頭看窗戶被完全打開，接著看到半張陌生男子的臉出現在窗外，她嚇得大叫並馬上關起窗戶，趕緊穿上衣服。

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事後，受害女與家人討論並於隔天4日凌晨報警追查偷窺狼。女子並說，從那天起她沒有1天睡得好、都睡不超過4小時，情緒很焦慮、害怕，每次洗澡都會神經兮兮盯著那扇窗，情緒不穩定到與男友甚至母親都有些爭吵，後來才去就醫看身心科、吃藥改善。

轄區南市警六分局說明，被害女於3月4日有向警方報案，經調閱監視器影像查到涉案的陳姓男子，並通知陳男到案說明，陳男坦承犯行不諱。由於本案未透過工具窺視，不構成刑法妨害秘密罪，警方已於3月14日依違反社會秩序維護法裁罰陳男3000元台幣。另針對受害女住處，警方已於周邊設置巡邏點加強巡邏，以防再有不法情事發生。

南市六分局警方在偷窺洗澡案發地附近加強巡邏，防範偷窺事件再發生。（圖由警方提供）

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