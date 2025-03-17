母女逛誠品被當小偷遭警「包圍」惹議 中市警局長李文章：調查後將懲處

台中發生誤抓10歲女童烏龍案，市警局長李文章道歉。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/17 12:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「誠品480」百貨15日發生烏龍報案，10歲女童被誤當竊賊，警方出動5人將當事母女3人帶回警局，事後發現是烏龍一場，台中市長盧秀燕今發聲稱「替警察伯伯向女童說對不起」；隨後台中市警察局長李文章也說，這起事件造成家長及女童驚嚇，「市警局感到非常抱歉及不捨」，他並說，正在內部調查後進行懲處。

台中市15日發生百貨商場烏龍報案，一名媽媽帶兩名女兒逛「誠品480」，疑因10歲小女兒觸碰拍貼機引起警報，百貨保全未查明事實就報案，警方出動5名員警直接將母女3人帶回警局，結果才發現是烏龍一場，台中市長盧秀燕今除對百貨業者及保全未經查證就亂報案一事表示會究責外，也替警方向女童致歉。

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市長幫道歉後，隨後李文章也指出，因誠品誤報有竊盗案，員警帶回母女3人，造成家長困擾及女童驚嚇，「警察局感到非常抱歉及不捨」。

李文章指出，任何警察接獲報案處理案件在抵達現場後，一定要先確認有沒有發生犯罪才能進行後續程序，但此案同仁到現場後並未善盡確認犯罪事實就帶回處理，這是需要改進之處；針對此案員警現場處理是否有疏失或過當，已指派督察人員進行調查，會依調查結果進行懲處。

李文章也解釋這起案件為何有5名員警到場處理，他說，一般接獲竊案報案後通常會派兩位員警出勤，但因誠品另一處商場之前曾發生過緃火案，商場內有不少人潮，加上「誠品480」位於市政派出所旁，因此當天有3人出勤，加上2名見實員警。

烏龍事件被質疑警方執法過當且執法不符常態比例原則，警方甚至被質疑「服務財團」，李文章澄清，警方服務對象是全體市民，「說替財團服務是不正確的」，警察服務的對象是全台中市的市民。

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