台中婦誤信網路投資被騙256萬 老公驚覺有異報案逮到馬籍車手

警方逮捕馬來西亞籍男車手。（民眾提供）

2025/03/17 12:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市西區一名45歲林姓女子，在IG上受到自稱「楊倩琳博士」投資訊息所吸引，加入其LINE帳號、投資群組及APP，自去年8月起以面交方式被騙256萬元，林女老公察覺有異向清水分局報案，警方將計就計，透過面交逮捕馬來西亞籍的31歲沈姓男車手。全案經台中地方法院審理後認定沈男與詐團具共犯關係，判處有期徒刑8月，服刑後再驅逐出境。

沈姓男車手稱，與林女面交當日是受詐團與網路指示，先前往台中市南屯區取得工作手機後，再至超商列印偽造姓名的工作證及投資款收據，前往與林女面交。沈男到場後先出示假工作證及收款收據，嗣李女交付100萬元後，即遭埋伏警力包圍，當場依現行犯逮捕。

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沈男供稱，去年10月上旬在馬來西亞透過社群軟體臉書求職，工作內容為至台灣旅行28天，即可獲取3000馬幣（新台幣25至30萬元），薪資約馬國月薪3倍，才藉觀光免簽證入境，再按指示，先投宿於位在台北市某旅館，再依詐團指示於面交日前往林女住處收取款項。

沈男稱因失業而上網求職，工作是收取公司投資款，藉來台觀光旅行順便賺點小錢，沒想到是被利用去詐騙別人。

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