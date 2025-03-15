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    邀正妹回家躲雨卻硬上 色男瞎扯「試探完了，對妳是真心的」

    何姓男子邀女友人回家躲雨卻趁機性侵，被法官判刑3年6月。（情境照）

    何姓男子邀女友人回家躲雨卻趁機性侵，被法官判刑3年6月。（情境照）

    2025/03/15 10:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小卉（化名）從台南到高雄訪友，訪友結束後天色已晚，加上又下著雨，友人何姓男子主動邀她到家裡躲雨，小卉跟他回家後，卻慘遭何男伸狼爪性侵得逞，小卉傳訊興師問罪，何男竟瞎扯：「試探完了，對妳是真心的」、「只能說我自己用錯方法」，法官認為他違反小卉意願強制發生性行為，依性侵罪判他徒刑3年6月。

    判決指出，2022年5月1日，小卉從台南跑來高雄找朋友聊天，小卉結束訪友行程後，因時間已是2日凌晨2點多，沒有車能回台南，加上又下著雨，小卉於是與何男連絡，何男提議可以先到他家休息一下順便躲雨，小卉同意後，前往何男的租屋處歇息。

    小卉躺在床上睡覺得，何男摸上床，不但對她毛手毛腳，甚至不顧小卉反對強制發生性行為，小卉受辱後出何男住處，打電話向友人求救，並前往警局報案；高雄地方法院審理時，何男坦承與小卉發生性行為，但辯稱有獲女方同意，沒有強迫她。

    法官檢視兩人案發後的對話紀錄，發現小卉曾質問何男：「所以你要怎麼處理」，何男回她：「我不是那種欺負完人還有在（再）欺負一次的人」、「我說過了該做的彌補我還是會做絕不會逃避」、「我只能說試探完了，對妳是真心的」、「我只能說我自己用錯方法，不但給妳造成極大傷害，我說這些不是為了要博取同情還是什麼的，該走的流程我還是會走」等。

    何男的律師則認為，小卉在案發後仍與何男一起下樓，未立即報警或向友人投訴，以維自身權益，反應與一般常情有違，但法官根據兩人對話紀錄及相關事證，認定何男違反小卉意願強制發生性行為，依強制性交罪判他徒刑3年6月。

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