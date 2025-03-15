歹徒持刀挾持北捷乘客還放炸彈 救援應變模擬演練總動員

歹徒挾持人質，與站長、保全、員警對峙。（記者林承鴻攝）

2025/03/15 00:40

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運昨晚（14日）在板南線國父紀念館站舉辦多重災難模擬演練，模擬歹徒在車廂內持刀挾持旅客、旅客遭劃傷、車站有爆裂物等情境，加強車站發生危安事件時疏散旅客及處置應變能力，同時強化現場指揮官指揮能力，讓警察及消防救護單位熟悉車站環境、動線，提升各單位間應變合作。

演練於深夜10點30分左右開始，一輛列車駛進車站，車內可見乘客驚惶逃往其他車廂。歹徒因為無法買到心愛明星的大巨蛋演唱會門票心生不滿，在車站放置爆裂物，進站搭車，在車廂內持刀揮舞，挾持旅客。

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旅客按下緊急對講機通報行控中心，行控中心掌握狀況後，立即通報警消單位，指示站長備妥防身工具，會同車站保全趕往月台。列車到站開門，歹徒挾持旅客下車，站長、保全與歹徒對峙，過程中，人質遭利刃劃傷濺血。車站人員與趕扺現場的員警共同制伏歹徒；人質失去意識，救護人員緊急CPR、動用AED急救，送醫治療。

過程中，歹徒怒嗆已在車站放置爆裂物，站務人員總動員全巡檢，找出爆裂物，封鎖現場，通報防爆小組到場移除。緊急動員期間，車站站務人員成立任務編組，疏散站內旅客及管制人員進站。受傷旅客送醫，爆裂物移除及現場清理完成後，系統恢復正常營運。

這次演練動員超過百人，台北市警察局、消防局、體育局、交通局、公共運輸處、內政部警政署刑事警察局及遠雄巨蛋公司等單位共同參與。北捷說，捷運系統每年辦理超過20場次的大型多重災難模擬演練，這次選在營運時段，更加強人員的應變能力。

台北市長蔣萬安出席督導，他說，演練是為了確保市民的安全，安全沒有僥倖，靠萬全的準備，感謝參與演練的同仁。雖然無法預測危機何時到來，但可以決定危機來臨時如何因應，以及如何把平時演練的過程確實做出來，透過每一次的演練，帶給所有乘客安全。

台北捷運在板南線國父紀念館站舉辦多重災難模擬演練，持刀歹徒挾持乘客當人質。（記者廖振輝攝）

站長、保全、員警制伏歹徒。（記者林承鴻攝）

員警壓伏歹徒，站務人員CPR搶救失去意識的人質。（記者廖振輝攝）

救護人員緊急CPR、動用AED急救，將人質送醫治療。（記者廖振輝攝）

防爆小組全副武裝移除放置在大巨蛋連通道的爆裂物。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安出席督導。（記者廖振輝攝）

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