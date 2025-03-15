泰籍移工酒駕撞死同鄉 拒國民法官參審..法院駁回理由曝

彰化日前發生移工酒駕撞死人事件，被告與被害人家屬拒讓國民法官參審，法官駁回聲請。（民眾提供）

2025/03/15 00:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名泰籍男移工日前因騎車酒駕，撞死來自泰國的移工，該案涉及酒駕致死罪，符合國民法官參審條件，肇事者與被害人家屬卻主張已在泰國和解，且審理時需泰語翻譯，會增加審理負擔，聲請拒絕讓國民法官參審。彰化地院以國民法官參與審判具重要公益價值，駁回聲請。

彰化地院表示，該案為國內首件利用無線傳譯系統，並採取雙通譯進行外籍被告案件，地院已排定3月17日至19日進行國民法官審理。

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據了解，該案發生在2023年2月3日晚間8時許，當時該男移工騎乘微型電動二輪車載著友人，行經彰濱工業區工業東二路口時，不慎撞倒同樣騎乘電動二輪車的同鄉，2車3人摔倒在地受傷送醫，其中被撞的同鄉頭部撞擊嚴重，到院後死亡，肇事男移工酒測值高達0.38毫克，全案依酒駕致死罪移送，同時列國民參審。

然而肇事男移工不滿，主張對犯行坦承不諱，僅剩刑罰量定，且已與被害者家屬和解賠償，且對方願意原諒，不再追究與提告，若進行國民參與審判，恐有害於被害者家屬與被告權益。

另外被害者家屬則透過仲介，表達不願進行國民參審，認為雙方皆為泰籍、被害人家屬恐難以到庭，且審理需全程泰語翻譯，會增加審理時間，增加國民法官時間負擔等。

法官審理認為，酒駕致死案是社會普遍關注的議題，國民法官參與審判具有重要的公益價值，亦能反映社會大眾的正當法律感情，國民法官制度施行至今，已審理許多重大刑事案件，酒駕致死案更是社會關注的焦點，不應因當事人國籍而例外，因此駁回聲請。

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