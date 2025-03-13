宜蘭冬山公共場域違停嚴重 明起依法開罰

宜蘭冬山火車站超美，但近來卻傳出遭違停汽機車於廣場破壞美景。（記者王峻祺攝）

2025/03/13 17:03

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉熱門景點多，深受民眾喜愛，但也造成轄內公園、車站等公共場域違停亂象頻傳，嚴重影響交通動線，鄉公所已公告明訂禁止違停，14日起祭鐵腕，如有違規將逕行舉發開單，最高可處6千元以下罰緩；自行車違停部分，也會依法清除。

冬山鄉公所近期貼出公告，轄內公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及依法規設置供公共遊憩的場地，均禁止汽機車和腳踏車違停（不含執行公務車輛），並針對停在冬山火車站前廣場的機車、自行車等車輛，提前於10日在車輛後方貼上勸導單告知。

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在冬山轄內多個熱門景區中，以冬山火車站前廣場違停最嚴重，不少民眾為了通勤方便，直接將機車和自行車停在廣場內後就前往月台搭車，讓附近居民抱怨連連，不僅有礙觀瞻，就連出入公園動線也大受影響。

吳姓居民說，平時廣場前公園如停車場，髒亂無比，影響市容景觀，附近就有停車場，駕駛不應該為了省錢或貪圖方便而隨意停車，造成別入困擾，支持公所介入開罰，遏止違停亂象，恢復昔日冬山車站的美貌。

遊客陳先生也說，公所在轄內很多風景區都有規畫停車空間，假日常帶孩子出遊，但部分人不守法壞了出遊興致，不僅在紅線臨停，甚至違停很久，造成交通動線大亂，也衍生行人通行上的不便。

冬山鄉長林峻輔說，確實收到許多民眾反映，冬山火車站前廣場、出入口及各大自行車步道、綠地，均出現車輛違停問題，已陸續於相關地點設置告示牌，並派員積極巡查。

他說，隨意停放車輛妨礙活動空間與交通動線，希望民眾發揮公德心，將自行車或汽機車，放置在安全且適法地點，14日起若發現仍有違規現象，公所將針對違停汽機車依「宜蘭縣公園管理自治條例」開罰，自行車部分則依「廢棄物清理法」清除。

部分民眾將冬山火車站前當作免費停車場違規停放，公所將祭鐵腕依法開罰。（圖由冬山鄉公所提供）

部分車輛違停於冬山火車站前廣場，影響附近居民出入動線。（圖由冬山鄉公所提供）

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