9月大女嬰遭棉被活活悶死 幼兒園負責人、保母判賠721萬

女嬰母親（圖中）出庭為女兒討公道。（資料照）

2025/03/11 12:44

〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋私立米綺托嬰中心2022年4月發生一起9個月大女嬰，遭棉被活活悶死命案，離譜的是，保母當時在下午1時53分，以棉被蓋住女嬰頭部，直到下午4時52分，長達4小時後才有人發現女嬰狀況有異；被害者家屬提訴求償，新北地院審理後判決米綺托嬰中心負責人林德男、以棉被蓋住女嬰的保母胡佩瑩，及2名托育人員林煒及劉宣伶等人共賠償721萬餘元。

本案刑事部分，一審法院認定，2022年4月12日下午1時53分，胡女為讓女嬰入睡、避免有躁動情形，竟以棉被蓋住她頭部並趴睡，再躺在女嬰身旁，把手橫放在她頭頸部位置，腳橫跨在她的腿部，並將女嬰頭部抱入懷裡壓制，歷時18分18秒至2時11分才鬆手，但她起身沒注意或查看女嬰情況，隨即照顧另名嬰幼兒。

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一審認定，當時與胡女待在同一班（即幼苗班）值勤看顧班內嬰兒的劉女，也有看見胡女以上述危險方式對待女嬰，卻未提醒胡女安撫力道，或使女嬰仰睡，更未上前近距離查看、確認，有過失。

另名前來代班的保母林煒，雖未見胡佩瑩上述危險舉動，但他在下午4時20分許進入教室後，坐在距離女嬰趴躺位置不遠處，與班內其他嬰幼兒玩耍，且當時午休時間已結束許久，班內嬰幼兒均已起身活動，他見女嬰仍以趴睡姿勢維持不動甚久，亦疏於注意上前查看，也有過失。

至於負責人林德男，一審認定他雖案發當日未在場，亦曾要求托育人員不得以棉被覆蓋嬰幼兒頭部，令嬰幼兒趴睡，但未能貫徹執行該等要求，而未善盡監督管理之責，終招致女嬰死亡不幸結果，也有過失；一審新北地院依過失致死罪，判處胡佩瑩3年徒刑、林德男判刑5月、林煒及劉宣伶則分別被判刑6月及8個月徒刑。

被害者家屬事後提出2630萬餘元求償，林德男等人對過失致死犯行坦承不諱，且對刑事判決認定事實、理由、勘驗結果均無意見，其等有賠償意願，但對部分金額有意見；法官審理後判決林德男等人連帶賠償家屬扶養費、精神慰撫金等合計721萬餘元。

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