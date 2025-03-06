王大陸逃兵案捲出千層浪 全因「閃兵集團」主嫌毒品通緝被逮

藝人王大陸。（資料照）

2025/03/06 19:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕藝人王大陸涉嫌逃兵案曝光，最重要的關鍵點，是「閃兵集團」中的陳姓主嫌一月間因毒品通緝案被刑事局逮獲。王大陸一直無法聯繫上對方問進度，認為遭詐騙360萬元，才又向北市刑警大隊報案。結果又引爆出警方當場將資料供王大陸指認後，又「誤傳」給人也在警局現場的游翔閔的烏龍事件。

據了解，「閃兵集團」的陳姓主嫌，是因毒品通緝案，在宜蘭被警方查獲收押，結果警方在他手機中溯源追查，意外發現陳男涉嫌為役男提供假資料，以逃避服兵役，因此通報給新北地檢署追查。

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新北檢指揮刑事局擴大偵辦，再追出陳男旗下44歲李男、56歲張男及24歲林男分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色。查出集團對外遊說不想當兵的役男，費用為10萬元至100萬元，價格高低依時間判定，若要短時間躲過兵役，協助及指導費用較高，若可使用較長時間布局，收費較低。

專案人員同時查出王大陸等8人，企圖將「常備役體位」轉換成「免役體位」，這些役男的免役理由大都是高血壓、心臟疾病等，因王大陸是知名藝人，集團直接向他收取100萬元費用。

王大陸疑因藝人身份敏感，結果被「超收費」，被索取高達360萬元。其中，也有可能是被陳姓主嫌「吞沒」。

警方專案人員蒐證完成後，在2月18日兵分十一路前往雙北、中部地區逮捕李男等11人，詢後依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦。

其間，王大陸透過管道想與陳姓主嫌連絡，查詢逃兵役的進展，但一直無法連絡上對方，並不知道對方早在元月間被逮，主觀認為是遭到詐欺集團訛詐，於是向富二代游翔閔請求協助報案，再由游透過北市議員和警界關係，逕向北市刑大報案。

據了解，劉姓偵查隊長利用「智慧決策分析系統」查出陳男真實身份後，曾現場交由王大陸和游指認，但因作業規定需製成圖表作文書指證過程，劉員在將資料利用Line分手給追姓小隊長時，誤傳給游而不自知。

直到2月下旬，劉員向邱姓小隊長查問圖資是否完成時，邱員表示並未收到資料，才發現自已誤傳。結果王大陸先後因逃兵役和教唆黑幫毆人事爆發，劉員也隨即向刑大自清，交由督察室和政風人員調查。

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