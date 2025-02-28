高雄少女迷上直播購物被母限制憤離家 警在700公里外找到她

高雄少女小羽（化名，左）迷上直播購物被母限制憤離家，警在700公里外的花蓮找到她。（民眾提供）

2025/02/28 08:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名少女小羽（化名）迷上直播網購，喜歡觀看網路直播購物，還沉迷手機遊戲，被母親限制其使用時間，造成其內心不滿，憤而夜晚不告而別，家屬對其行蹤所知有限，擔心少女安危，只好求助少年警察隊尋女，所幸在花蓮尋獲小羽，平安返回高雄與家人團聚。

少年警察隊今（28）日指出，2月17日接獲一起本轄通報14歲少女失蹤案，由於少女小羽在夜晚不告而別，家屬對其行蹤所知有限，僅知可能結交網友跑到北部地區，少年警察隊員警獲報後積極展開協尋。

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據了解，少女於父母離異後與母親同住，因其母親平時忙於工作，回家看到小羽沉迷手機遊戲及觀看網路直播購物，母親為免女兒沉迷便限制其使用時間，反造成小羽內心不滿，趁母親上班之際負氣離家後，關閉與家人的聯繫管道。

員警透過校方詢問、同儕訪查情資，前往常逗留處所尋找皆未果，且小羽手機在離家不久後即關機，經警方利用各種偵查方式追查，發現小羽疑似已遠在700里外的花蓮，相當不尋常，也擔心小羽是否遭誘拐。

為掌握時效，少年隊立即成立專案小組，由校責區成員連夜驅車北上，清查附近旅宿，並循線沿途查訪可能出、入區域上監視器，也請當地花蓮縣政府警察局花蓮分局員警協助清查，最終在花蓮市超商內尋獲少女，所幸小羽只是單純來找女網友遊玩，並無被詐騙或遭控制人身自由。

警方護送少女回到高雄親人身邊，並協助後續輔導學習事宜，少年隊呼籲青年學子常因貪玩或沈迷網路遊戲，進而影響學業或生活，家長如遇孩子有類似問題需要協助，可撥打少年警察隊設有關懷諮詢專線電話求助，警方會協助解決就學或就業相關輔導，民眾可多加運用。

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