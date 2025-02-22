詐團誘導抵押不動產投資詐財 南投警方成功攔阻900萬元

82歲周姓婦人現遭詐團誘導，到南投地政事務所欲抵押不動產借貸900萬元，警方適時攔阻成功。（警方提供）

2025/02/22 15:21

〔記者張協昇／南投報導〕詐騙手法又翻新！近來出現詐騙集團誘導民眾抵押不動產，進行虛假投資的新型詐騙手法，不僅造成被害人血本無歸，甚至面臨無家可歸困境，南投警分局與南投地政事務所21日成立防詐聯繫通報LINE群組，當天即成功攔阻900萬元。

1名82歲周姓婦人，21日前往南投地政事務所表示有借貸需求，偕同朋友介紹的代書，前來設定房屋抵押900萬元，由於當天南投警分局偵查隊長張文慈剛好偕同南投派出所長陳俊宏前往南投地政事務所拜訪，討論防詐事宜，並成立LINE防詐群組，地政人員察覺周婦神情有異，立即通報警方前往了解。

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惟當警方人員到場，詢問周婦貸款原因時，周婦卻支吾其詞，並語帶保留地說是「還貸款」，其中1名眼尖的處理員警認出周婦曾多次遭金融機構通報攔阻，恐已陷入詐團誘導民眾抵押不動產進行虛假投資的詐財手法，立即進行勸說，周婦才恍然大悟，打消房屋抵押念頭後離去。

南投警分局長洪秋賢表示，不動產價值高，更是多數民眾安身立命所在，建立地政、警政橫向通報機制，意在民眾臨櫃時能主動關懷提問，如發現疑似詐騙情形，可在群組通報警察機關到場協助；另警方獲報民眾疑似遭詐騙抵押房產時，也可立即啟動通報地政機關協助管制，保護民眾身家財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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