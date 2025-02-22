「財神爺來了」圖利女廠商得標 宜蘭前教養院長判5年2月

宜蘭教養院前院長謝清桂圖利廠商得標，一審遭判5年2月，褫奪公權2年。（資料照）

2025/02/22 12:12

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕衛生福利部宜蘭教養院2019年採購電動病床，時任院長謝清桂洩漏標案文件給李姓女廠商，甚至傳訊「財神爺來了」通知投標，圖利李女不法利益至少14萬元。宜蘭地方法院認定謝男犯貪污治罪條例圖利罪，處有期徒刑5年2月，褫奪公權2年。

判決指出，宜蘭教養院由伊甸社會福利基金會承包經營，時任院長謝清桂是受衛生福利部社會及家庭署委託從事公共事務的公務員，2019年6月為建置住民老化專區，擬以每台5萬元價格，採購40台歐美品牌電動病床，向衛福部申請200萬元經費補助獲核定。

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負責承辦「宜蘭教養院電動病床設備採購案」的伊甸基金會人員，提出同樣規格、價格更低的國產病床資料，詢問謝清桂意見，謝竟把資料轉給李姓女廠商，並傳訊「請妳告訴我，它們（國產病床）的缺點，我來擋掉」。

李女收到文件修改後回傳「上面打紅字的是重點」，謝則要求承辦排除國產電動床，並私下將標案採購規格及報價單洩漏給李女。採購案上網招標，謝立刻傳訊「財神爺來了」、「快打電話給我」通知李女投標。李女為免案件流標，還借用友人開的公司「陪標」，最後讓自己順利以最低標200萬元得標。

謝男辯稱是為讓住民有更好的輔具設備，並方便同仁照護，行政採購流程雖有洩密瑕疵，但未圖利他人。法官審理認為，謝男本應保密，不得洩漏底價等資料，卻在開標前，將投標文件及廠商秘密給李女，使李女無需進行價格競爭得標，在扣除成本後，至少獲得14萬元不法利益，構成洩密與犯主管事務圖利罪，因為想像競合犯，依圖利罪從一重論處。

法官審酌謝男損及伊甸基金會受託經營宜蘭教養院的公益形象，和身為院長的執行公正和可信賴性，但考量謝為身障人士，犯後承認洩密、否認圖利犯行的態度，加上無前科等，處有期徒刑5年2月，褫奪公權2年，可上訴。

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