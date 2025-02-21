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    虛幣買家遭搶「肉身攔車」被撞死 主謀樓廷宇判13年

    嘉義市警方逮獲嫌犯樓男等人。（資料照）

    嘉義市警方逮獲嫌犯樓男等人。（資料照）

    2025/02/21 18:57

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕高雄陳姓男子向邱聖華、樓廷宇等人購買虛擬貨幣泰達幣，去年4月相約嘉義市交易，卻遭邱男等人「假交易、真強盜」搶走236萬現金後逃逸，陳男不甘損失攔車阻擋，被甩飛到馬路受重傷不治；邱男、樓男2人涉強盜致死罪由國民法官參與審判程序，今天判決出爐，主要策劃者樓男被判刑13年，邱男11年2月。

    判決書指出，紀仲原、樓廷宇擬訂計畫誘騙虛擬貨幣買家出面進行現金交易，進行交易時搶走現金，計畫初定後，有多人加入，借用車輛懸掛假車牌，並決定要以辣椒水噴買家。

    犯罪集團約好陳姓買家，以236萬元現金交易泰達幣7萬餘顆，去年4月10日凌晨在嘉義市湖子內路與健康九路口附近進行交易，陳男將236萬元交予在轎車副駕駛座的樓男，樓男將內有無法交易泰達幣的行動電話交給陳男，要陳男自己操作發送轉讓泰達幣；此時後座的吳姓少年趁隙朝陳男噴辣椒水，邱男則駕車欲逃離。

    陳男雖遭噴辣椒水，仍跳上邱男駕駛車輛前擋風玻璃阻擋，但樓男唆使邱聖華將車輛加速行駛，行駛過程中陳男被甩落地面，經急救後不治；此案發生後，引起陳男一方人馬不滿，事後循管道聯繫上犯罪集團，後來236萬元歸還給陳男家屬。

    紀男等6人不在交易現場，犯加重搶奪案件，不適用國民法官法，由嘉義地方法院法官依犯加重搶奪罪、偽造特種文書罪判刑。

    邱男、樓男因原本「假交易真搶奪」計畫失控，為防護贓物施以強暴手段，導致陳男死亡，涉嫌強盜致死，適用國民法官法，以國民法官法程序提起公訴，嘉義地方法院分由不同合議庭分別進行審理。

    邱男在謀議過程中主動表示要加入，在樓男唆使下將車輛加速行駛，急轉彎甩落陳男，審理時時他坦承犯行，不法所得已由第三人返還家屬，且與被害人家屬達成和解等，判處有期徒刑11年2月。

    樓男為此案主要策劃者，屬犯罪核心，犯罪過程中居於指揮支配地位，不法所得已由第三人返還家屬，但他在警詢、偵查中均飾詞狡辯，經檢察官起訴見事證明確才坦承犯行，迄今未與被害人家屬達成和解，判處13年徒刑。

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