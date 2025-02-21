疑妻外遇淋汽油點火燒妻 狠夫害妻三度灼傷判5年

鄭姓男子懷疑妻子有外遇，朝妻子潑汽油後點火燒妻，致妻子受有3度灼傷，被法院依重傷罪判處5年2月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2025/02/21 16:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄭姓男子懷疑妻子有外遇，先持木棍打傷妻子，再朝妻子潑汽油後點火燒妻，致妻子頭、臉、頸、腹部及四肢等全身四分之一處受有3度灼傷。基隆地院審理後，依重傷罪判鄭男5年2月徒刑。

判決指出，鄭姓男子懷疑妻子與他人有外遇，去年5月22日深夜11時許，在住處前倉庫與妻子發生激烈爭吵，先持木棍朝妻子臀部、腿部毆打瘀青，再持裝在寶特瓶內的汽油潑灑妻子身上後，以打火機點燃汽油，致汽油瞬間起火燃燒。

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鄭男見妻子全身起火，舀魚池的水撲滅妻子身上火勢，攔計程車載妻子就醫，經醫院急救後，鄭妻雖倖免於難，但頭、臉、頸、腹部及四肢等處約占全身四分之一的體表面積，受有二至三度燒傷，皮膚遺留疤痕及排汗功能損壞，檢方調查後，將鄭男依重傷罪嫌起訴。

法院審理時，鄭男雖坦承犯行，並與妻子達成和解，但法官認為，鄭男僅因懷疑妻子有外遇，竟將汽油淋在妻子身上點火燒妻，罔顧妻子生命，造成妻子身體及心理上終生難以磨滅之恐懼與傷害，鄭男雖已妻子達成和解，妻子也表示願意再給鄭男一次自新機會，但法官仍不給鄭男減刑，依重傷罪判處鄭男5年2月徒刑。

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