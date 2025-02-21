台中工安意外頻傳 中市水利局會同天然氣公司稽查下水道工程

台中市府水利局會同欣中天然氣公司加強巡檢工地管線。（台中市府提供）

2025/02/21 16:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中新光三越百貨工安意外釀成重大傷亡。為加強下水道工程施工安全，降低意外事故發生的風險，台中市政府水利局自2月19日起，由副局長韓乃斌率領，與欣中、欣林及欣彰等天然氣公司共同展開聯合稽查下水道開挖工程。

此次稽查針對全市16項下水道開挖工程進行全面檢視，其中包括「台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10（西屯路及英才路等區域）」以及「台中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程（一）–上安路等鄰近區域」等。預計一週內完成所有稽查工作，確保施工單位遵循水利局的防止管線挖損作業規範。

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水利局指出，這次聯合稽查聚焦於確認各項預防措施及緊急應變機制的落實情況。施工單位需在開挖前進行管線調查，並全程錄影監控開挖過程。同時，開挖作業主管必須對現場管線位置有充分掌握，施工現場需配備必要的安全設施，如滅火器、氣體偵測器及止氣夾等裝備。一旦發生事故，應立即通報水利局及相關單位，並擴大警戒範圍，加強人員進出管制，禁止使用電動機具，並立即暫停施工作業，迅速啟動止氣措施，防止災情擴大，保障施工安全。

水利局長范世億表示，為了避免第一線施工人員對管線特性掌握不足，並減少管損後可能引發燃燒或人員傷亡等二次災害，水利局與中部天然氣公司已聯合舉辦「預防天然氣管線挖損及緊急應變措施」講習會。至今已舉辦8場次，培訓人次達602人，確保施工單位在作業前能夠充分了解管線圖資，並掌握管損後的應變流程，強化工人及居民的安全保障。

水利局指出，預防管線挖損並非單一單位可以完成的任務，涉及面廣且複雜。這需要施工單位、管線單位及政府機關的共同協作，從事前的充分準備、現場的預防措施、到災中的迅速應變和災後的檢討提升，全面落實每一項安全措施，營造更安全的公共施工環境。

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