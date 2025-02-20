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    基隆東岸商場增建所有權遭駁 NET：2/21提上訴

    NET主張獨資增建基隆東岸商場2至4樓，提出所有權訴訟，法院認定無證據證明NET支付費用予以駁回。NET今天表示，出資憑證都有送交法院，若有疑義開庭卻未提出詢問，明天會上訴。（資料照）

    NET主張獨資增建基隆東岸商場2至4樓，提出所有權訴訟，法院認定無證據證明NET支付費用予以駁回。NET今天表示，出資憑證都有送交法院，若有疑義開庭卻未提出詢問，明天會上訴。（資料照）

    2025/02/20 16:37

    〔中央社〕NET主張獨資增建基隆東岸商場2至4樓，提出所有權訴訟，法院認定無證據證明NET支付費用予以駁回。NET今天表示，出資憑證都有送交法院，若有疑義開庭卻未提出詢問，明天會上訴。

    基隆東岸商場原營運商大日公司的協力廠商主富公司（NET），主張獨資增建商場2樓至4樓而有產權，NET提出確認2樓至4樓建物為NET所有訴訟，基隆地方法院認定，無證據證明NET有支付費用，縱若屬實，尚不因此取得所有權，1月24日判決駁回。

    NET委任律師陳義文今天表示，NET早已將出資新台幣2.89億元的每一張支付憑證都作為證物送交法院，法院若對於單據有疑義，為何開庭從未提出詢問，卻在判決時突襲認定此部分單據有問題。

    陳義文說，大日公司宣稱減免新台幣5000萬元租金折抵出資，但NET並未以此同意或交換讓出所有權，更何況NET出資高達2.89億元，豈有可能以區區5000萬元，放棄建物所有權或拱手送給大日公司，法院的判斷顯然與經驗法則及民眾日常認知不同。

    此外，陳義文表示，東岸商場於基隆市政府與大日公司第3次營運契約屆至前，NET已就出資興建建物、購置設備等部分均標示產權歸屬告示，並於點交會議聲明權屬的爭議，法院不應無視此部分的事實。

    陳義文說，基隆市府在評定優先續約權時，未以正當方法評定資格，市長謝國樑更公開說謊，以大日公司涉及弊案觀感不佳拒絕續約，但謝國樑的觀感並不是契約可不續約的理由，基隆市府是因為大日公司無法取得NET興建產權而不續約，市府公文恰好證明基隆市府、大日公司均未取得NET出資興建的產權，因此法院判決並無理由。

    另外，針對基隆市府反訴，請求NET將東岸商場1樓NET門市約1302平方公尺空間，騰空遷讓返還給市府，法院判決應予准許。陳義文表示，NET也會在明天提起上訴。

    基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府依法行政，尊重對造。

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