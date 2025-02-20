扯爆！北斗交流道「天眼」直擊 工程車掃馬路往路邊綠帶倒垃圾

工程車沿街整理道路工地，清掃出來的垃圾，直接往路旁綠帶區倒置。（圖環保局提供）

2025/02/20 13:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕別以為「天眼」只是擺好看的！彰化縣環保局為遏止民眾偷倒垃圾，在縣內髒亂熱點架設監視器，全年無休攝錄，過去2年已抓到近3000件違規，罰款累計超過300萬元。

今年才2個多月，就已開出46張罰單，其中，國道1號北斗交流道匝道與聯絡道路兩旁綠地，竟然成為違規熱點，包辦了10多張罰單。

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違規情節不乏是車子停路邊直接把垃圾或雜物拋置在路肩及草叢、隨地便溺，誇張的是，還有民眾直接把施工材料、雜物、垃圾袋等廢棄物隨意拋在路邊或綠化帶，還有開著工程車的工作人員，清掃道路落葉垃圾，掃了直接倒進路邊分隔島綠帶，只是把垃圾從車道丟到道路綠帶區，這些違規行徑都被監視器拍個正著，罰單一送達，個個傻眼，「這樣也會被拍到？」

環保局統計，透過科技執法輔助加強蒐證，在縣內多處髒亂熱點架設監視器取締違規，2023年查獲1244件，共裁處149萬2800元；2024年案件數更增至1700件，罰鍰高達210萬7200元。今年截至目前已查獲46件，罰款累積持續攀升。

本月初，環保局鎖定國道1號北斗交流道聯絡道路，該路段綠帶長期遭亂丟垃圾，環保局決定裝設監視器取締。沒想到不到2週，結合科技執法與人力稽查，已抓到10多名違規者，主要以大貨車駕駛為主，有人隨意停車解放，有駕駛邊開車邊從車窗丟垃圾，還有趁工作之便偷丟垃圾嫌疑，全數遭到裁罰，依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元不等。

「真的沒想到會被拍到！」有違規駕駛抱怨，原以為只是順手丟沒人會注意，沒想到監視器高清錄影，還附上時間、地點，證據確鑿，讓他百口莫辯，只能乖乖繳罰款。環保局也提醒，科技執法範圍正逐步擴大，呼籲民眾養成良好習慣，別再以身試法，否則荷包受傷可就來不及了。

大貨車停車直接把車上垃圾丟到路旁。（圖環保局提供）

大貨車運將下車解急也被拍到。（圖環保局提供）

彰化縣環保局在北斗交流道周邊聯絡道路架設天眼科技執法取締亂丟垃圾，短時間內就抓到10多位民眾違規，全部都吃上罰單。（圖環保局提供）

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