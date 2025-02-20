台中大里這支測速桿 去年開6004件進帳720萬

台中大里區國光路2段505號前這支測速照相桿，去年全年仍開出6004張罰單，高居全市第5名。（記者陳建志攝）

2025/02/20 08:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區國光路2段505號前一支測速照相桿，去年全年共取締6004件，為市庫進帳720萬，雖比前年的8974件大減了2970件，不過仍高居全市固定測速桿舉發件數第5名，警方呼籲民眾依速限行駛，確保自身與他人行車安全。

市警局交大在大里區國光路2段505號前，往霧峰方向設置一支測速照相桿，統計發現，2023年1月至12月，一整年共拍照開罰8974件，件數高居全台中市固定測速桿第2名，依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰，若依最低的1200元計算，一整年就為市府進帳超過1076萬8800元。

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在媒體的報導宣導下，民眾行經這個路段會多注意，2024年全年舉發件數大減2970件，不過全年仍有6004件，高居全市測速照相第5名，若依超速最低的1200元罰鍰計算，一整年仍為市府進帳超過720萬元。

市警局交大提醒，超速帶來的風險包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。

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