台中德州撲克屢「競技、錦標賽」名義染賭 黑絲正妹女荷官是標配

警方今年農曆春節期查獲的德撲賭場。（資料照

2025/02/18 10:20

〔記者許國楨／台中報導〕立委徐巧芯在台中市擔任研考會主委的丈夫劉彥澧，遭爆上班日去打德州撲克，事實上，台中警方先前就曾多次查獲有「德州撲克協會」以合法競技掩護，實則經營賭場，還找來正妹擔任荷官攬客，但也有合法業者叫屈，德撲是最受歡迎的撲克牌類遊戲，卻屢被污名化，令人遺憾。

德州撲克簡稱德撲，號稱是世界上最流行的公牌撲克衍生遊戲，也是國際撲克比賽的正式競賽項目之一，近幾年在台灣相當受到年輕人歡迎，卻常因染上賭博色彩登上新聞版面，造成民眾負面觀感，以台中市而言，去年底北區一處「撲克協會」以合法競技掩護，實則經營賭場，還找來女大生穿著短窄裙、黑絲襪擔任荷官，招攬賭客。

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警方當時趁著協會打著舉辦錦標賽噱頭，大肆開賭機會突擊衝場，當場逮捕負責人、女性荷官在內等14名員工及43名賭客，另也有人以德撲競技協會名義經營賭場，本應低調運作，卻在網路張貼打出「美女荷官」、「LM（凌志高檔商旅車）專車接送」等噱頭，高調攬客，儘管以手機行當掩護仍被盯上，結果才試營運第3天就被查緝。

而東區也有德州撲克職業賭場藏身舊式透天厝，除採「會員介紹制」且每週不定時經營1至2天，藉此規避查緝，警方接獲情資確認地點後晚間埋伏，發現賭客魚貫進入，研判賭場已經「起鼓了」（台語，意指開張）立即攻堅直搗，當場查獲。

此外，台中高鐵特區以高鐵站為核心發展，警方查出周遭公路交通迅速通往台中、南投及彰化地區，有人在區內鐵皮屋透天店面2樓設置德州撲克職業賭場，並在今年農曆春節期間大肆經營，專案人員突破暗道逮捕12名賭客及幹部，查扣抽頭現金，穿著火辣美女荷官，依賭博等罪嫌送辦。

業者請來女大生擔任荷官。（資料照）

女大生穿著短窄裙、黑絲襪擔任荷官。（資料照）

警方去年底查獲的德撲賭場。（資料照）

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