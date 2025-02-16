寵妻無極限！ 翁砸57萬買美魔女秘方 警揭「血淚史」避踩雷勸退

員警以自身經驗勸退吳姓夫妻，避免了可能的財務損失。（警方提供）

2025/02/16 13:04

〔記者許國楨／台中報導〕寵妻無極限！台中市吳姓老翁疼愛妻子，近日參加某直銷商保健食品說明會，深信產品有助健康，前天到銀行豪擲57萬元想讓妻子「美美的」，行員察覺匯款對象為個人帳戶，唯恐遇詐趕緊報警協助，員警耐心與夫妻倆溝通，並以自身購買減肥產品無效的血淚慘動經驗為例，及時勸退，避免了可能的財務損失。

台中市第三分局健康派出所，當天下午接獲轄內銀行通報有民眾疑遇詐，員警柯建國、黃若媙趕赴現場了解，原來這對70多歲的吳姓夫婦在認識多年友人引薦下，參加某直銷商的鹿胎盤保健食品說明會，觀看影片後深信該商品對身體很好，加上友人親身體驗後大力推薦，讓夫妻倆深受吸引，決定一次匯款57萬購買57罐鹿胎盤膠囊。

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面對眾人「吃得完嗎？」疑慮，吳翁起初稱是與友人合購，被員警識破後才難為情說，由於大量購買較為划算，事實上57罐全是自用，害羞承認「其實…都是要給老婆吃的啦！」妻子則在一旁甜笑補充「我先生看到好的、會變美的東西，都想買給我！」現場瞬間洋溢著粉紅泡泡。

但警方沒有被閃瞎，進一步查詢後發現，該直銷公司在網路上評價褒貶不一，產品效果因人而異，柯員更以「過來人血淚史」現身說法，坦言自己也曾花大錢買減肥食品，結果完全沒效，讓荷包大失血，勸夫妻倆冷靜評估，更提醒保健食品有保存期限，57罐真的吃得完嗎？

這一席話讓吳姓夫妻恍然大悟，最終決定採納員警建議，審慎評估後再做購買決定，避免衝動消費帶來不必要的財務損失；分局長謝有筆呼籲，許多商家會運用「買越多、越划算」銷售策略吸引消費者，提醒民眾購物時務必保持理性，多方查證商品資訊、參考真實評價，切勿輕信誇大不實的宣傳，避免因一時心動而做出衝動消費。

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