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    行人違規闖紅燈過馬路 疑不滿轎車未讓朝車亂丟水瓶

    行人違規闖紅燈過馬路。（記者王冠仁翻攝）

    行人違規闖紅燈過馬路。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/16 12:34

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天在臉書社團中流傳一段影片，一名行人行經台北市一處路口時，行人不僅違規闖紅燈穿越馬路，甚至還朝一輛行駛而去的轎車丟擲水瓶。對此，轄區警方表示，雖然該名行人丟擲水瓶沒有造成交通事故，但已明顯影響用路安全，警方將會進一步追查行人身分並究責開罰。

    警方表示，這起行人違規事件發生在昨天下午4時許，2名行人在台北市大業路、育仁路口走行人穿越道過馬路後，當時育仁路口的號誌為綠燈，許多車輛依序前行要左轉大業路，但2名行人卻不顧號誌，直接違規跨越育仁路。

    當時有一輛轎車因為視線遭前方車輛擋住，沒有見到2名違規行人，雖然該轎車有減速剎車，但最終仍依號誌往前駛離。其中1名違規行人疑似不滿轎車沒有禮讓，居然在轎車駛離時，對其丟擲塑膠瓶，隨後逕自離去。

    對此，轄區警方表示，行人在道路上不依規定擅自穿越車道，違反道路交通管理處罰條例第78條1項3款規定，可處500元罰鍰。另民眾無故在道路拋擲足以妨礙交通的物品，違反道路交通管理處罰條例第82條1項1款規定，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

    警方強調，如果丟擲物品造成車輛受損，更可能觸犯刑法毀損罪，民眾外出時應遵守交通規則，如遇到行車糾紛也要保持理性，切勿以身試法。

    行人違規闖紅燈過馬路還朝轎車丟水瓶。（記者王冠仁翻攝）

    行人違規闖紅燈過馬路還朝轎車丟水瓶。（記者王冠仁翻攝）

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