獨家》女警被撞到截腳趾毀容 貨車司機雙手一攤：沒錢

台南女警執勤途中遭貨櫃車撞擊，導致毀容、截趾等重傷，無法自理生活。（資料照）

2025/02/16 01:14

〔記者王捷／台南報導〕陳姓女警值勤時遭貨櫃車高速撞擊，導腳趾截肢、毀容，終身殘缺。她從小嚮往當警察如今仍在復健，然而李姓貨櫃車司機雙手一攤稱沒錢、給公司處理。台南地方法院依過失致重傷罪，重判李男1年10月。

這件車禍發生在2023年7月早上，40多歲的李姓貨櫃車司機，駕駛營業曳引車行經台南安平港區「萬青水泥」無號誌交岔路口，理應減速慢行並讓右方來車先行，卻直接駛入路口，與正執勤的陳姓女警騎乘的警用機車發生碰撞。

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曳引車撞擊力道猛烈，陳姓女警當場被撞飛，頭部、臉部受創，顏面撕裂、鼻骨骨折變形，並留下馬鞍鼻，左足多根腳趾因重傷被截除。此外，她的左小腿撕裂傷，左腳部分永久性缺損，無法治癒，醫師認定為重大不治或難治之重傷害。

事發至今已經一年半，陳姓女警現在還在公傷假中，仍在復健無法回到工作岡位，她需要長時間住院治療，還無法自行站立洗澡，如廁及洗浴需人協助，生活大受影響。面對本應由自己照顧、因車禍再次擔負照顧自己生活的父母，她很無奈、無力又悔恨交織，不知未來是不是還能繼續執勤。

法院指出，李男持有職業駕駛執照，且過去3至4年來經常行駛港區道路，對該處路況應熟悉，卻未減速、未停讓直行車，直接闖入路口，屬明顯過失。即便女警在事故中有部分責任，但法官認定李男仍應負主要過失責任。

李男在事故後坦承犯行，但事後毫無關心傷者病情，僅在事發當日帶水果探視，之後未再聯繫，更未提供任何賠償，審理時更聲稱「沒錢賠，全交由公司處理」，態度冷漠。法院最終依過失致重傷罪判處有期徒刑1年10月。

陳姓女警服務的單位指出，目前陳員還在請假中，如果請假期滿要先回到單位上班一段時間，再依情況請假。

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