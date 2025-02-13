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    搜救犬出動！台中新光三越氣爆宛如廢墟 消防人員深入搜索搶命

    搜救犬深入氣爆現場搜尋生還者。（台中市消防局提供）

    搜救犬深入氣爆現場搜尋生還者。（台中市消防局提供）

    2025/02/13 16:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中百貨龍頭新光三越氣爆，疑似12樓美食街裝潢拆除施工釀禍，10樓、11樓、12樓宛如廢墟慘不忍睹，台中市消防局即動員大批救援人力和搜救犬趕赴現場，爭分奪秒尋找生還者。

    消防局立即啟動重大傷亡通報，派遣多輛救護車到場，時值中午車流量多，有救護車回報一度塞在途中，初步認定12樓裝潢拆除施工釀氣爆，消防、特搜、義消持續進入救援，也出動搜救犬入內尋找有無人員受困。

    爆炸威力驚人，建築物內部結構嚴重受損，相關樓層幾乎被摧毀，現場滿是斷裂的鋼筋、掉落的天花板，搜救人員身穿厚重裝備，手持探照燈，黑暗中在滿地瓦礫與扭曲變形的鋼筋結構中艱難前進，尋找有無困傷者，每踏出一步都得小心翼翼，擔心二次坍塌危及人員安全。

    有消防人員說，內部滿地都是尖銳物，施工現場嚴重坍陷、物品被炸到面目全非，要行走都很困難，用「慘不忍睹」都難以形容。也有消防員形容，現場猶如人間煉獄，怵目驚心。至於氣爆確切肇因仍待調查，消防與相關單位持續勘驗，釐清是否因施工不當或瓦斯洩漏導致。

    氣爆現場滿地瓦礫扭曲鋼筋，消防人員在黑暗中挺進。（台中市消防局提供）

    氣爆現場滿地瓦礫扭曲鋼筋，消防人員在黑暗中挺進。（台中市消防局提供）

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