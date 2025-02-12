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    地下六合彩賭金破68億！ 警大掃蕩逮71名組頭有幫派背景

    警方查獲的六合彩簽賭網站。（警方提供）

    警方查獲的六合彩簽賭網站。（警方提供）

    2025/02/12 16:56

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節前後非法賭博猖獗，刑事局電信偵查大隊第二隊透過六合彩簽賭網站分析，鎖定多個非法網路賭博平台，展開全台掃蕩行動，針對13個縣市同步執法，逮捕71名其中有幫派背景的涉案組頭，查扣賭資高達68億餘元，並搜出274萬元現金及相關贓證物，全案依《刑法》賭博罪嫌送辦。

    電偵大隊第二隊長王膺智今天說明案情指出，農曆春節期間，該隊執行警政署「加強重要節日安全維護工作」任務，針對以六合彩系列等網路簽賭網站進行查緝，深入追查發現，「雙盈」等賭博網站，係透過層層不同權限帳號進行管理及吸收賭客，並將網站伺服器主機架設於境外，藉以規避警方查緝。

    後續追查出近70個經營網賭可疑地點，遍布全台，經會同台北市警局等13縣市單位，在1月20日至2月3日展開搜索行動，出勤逾300名警力，查獲林姓男子（23歲）等71名組頭到案，查扣電腦主機38台、行動電話52支、筆電9台、平板3台、點鈔機4部、投注簽單141份、帳冊及銀行存簿、現金274萬餘元等贓證物。

    組頭部分除林男具有天道盟背景，曾姓組頭也具有四海幫背景，經查，這些非法賭博網站依職位等級抽成2%至20%不等，光一年來的累計簽賭金額已超過68億元，顯示網路簽賭市場規模驚人，全案警詢後依刑法第268條經營賭博罪嫌函送各該管地檢署偵辦。

    刑事局強調，「賭博」是犯罪淵藪，傾家蕩產案例時有所聞，且易衍生其他治安事故，網路經營業者切勿心存僥倖以身試法，警方將持續加強掃蕩賭博犯罪，以維護社會秩序，並積極向上溯源追查幕後首腦，淨化社會治安，以展現政府打擊犯罪之決心。

    警方查扣點鈔機等證物。（警方提供）

    警方查扣點鈔機等證物。（警方提供）

    警方共逮捕71名組頭送辦。（警方提供）

    警方共逮捕71名組頭送辦。（警方提供）

    簽賭網站經營模式。（警方提供）

    簽賭網站經營模式。（警方提供）

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