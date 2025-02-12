涉以每票1至2萬元行賄會員 雲林縣大埤鄉農會李姓候選人被起訴

大埤鄉農會李姓會員為取得會員代表席次，涉嫌以1至2萬元向5名會員行賄，雲林地檢署偵查終結將他起訴。（圖由雲林地檢署提供）

2025/02/12 16:33

〔記者李文德／雲林報導〕全國各級農漁會組長、副組長、會員代表改選15日登場，雲林縣大埤鄉農會傳出58歲李姓會員代表候選人，以每票1至2萬元向會員行賄，檢警帶回李男等6人，今天偵查終，對李男以違反農會法起訴。

農會改選首部曲會員代表將在2月15日投票，雲林縣有4鄉競爭激烈，斗南有82人、大埤72人、口湖71人、水林63人，其他16鄉鎮相對和諧。

請繼續往下閱讀...

檢警查出，李男為大埤鄉農會會員，登記參選該農會第20屆怡然村農事小組委員代表，而小組應選出3席代表，李為取得支持，2月7、8日以一票1至2萬元，向盧、蘇、陳等5位當地會員行賄，謀取支持。

雲林地檢署檢察官、雲林縣警局刑警大隊、斗南警分局等單位共同組成專案小組偵辦，昨發動搜索，將涉案6人帶回，李男坦承行賄，訊後以10萬元交保，其餘亦承認收賄，均繳回犯罪所得。

雲林地檢署表示，今偵查終結，依據農會法將李男提起公訴，根據此法第47條之1規定行賄及受賄者，最重均可判處有期徒刑3年。

檢方表示，查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，每一檢舉案件獎金200萬元，查獲農會代表或其他樁腳行賄者，每一檢舉案件獎金有50萬元，民眾如發現妨害檢舉情事，可撥打檢舉專線0800-027-099（撥通後再按「4」）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法