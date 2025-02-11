小路內違停被檢舉 竟收24000元高額罰單

張先生無奈地說，沒想到停個車居然收到24000元的罰單。（記者吳昇儒翻攝）

2025/02/11 10:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張先生去年12月22日在正義路25號附近，臨時停車，讓家人下車。但因道路較為狹小，遭人拍照檢舉。員警初步認定，張男非遇突發狀況，在車道中暫停，開出2萬4千元罰單。張男認為警方引用條文有誤且處罰過重，表達異議。警方今認定，張男應是妨礙其他人、車通行處所停車，最高可罰1千2百元，將函請監理站撤銷原舉發單。

張先生向媒體表示，自己就住在正義路上，為了家人下車，才會臨停一下，沒想到被人檢舉。雖然違規本來就是該被裁罰，但收到罰單時嚇了一跳，只是個違規停車，居然要被罰2萬4千元，且自己是路邊臨停，還要被扣照，輕罪重罰，不符合比例原則。

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而且正義路路幅狹小，常有公車、洽公民眾像自己一樣臨停讓乘客上下車，就算被檢舉受罰，也不該罰得那麼重。

基隆市警察局第二分局指出，民眾拍下違規相片後，上傳至網站檢舉專區，經信六路派出所警員審核後，舉發張男違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在車道中暫停」，依規定可罰6千元以上、3萬6千元以下罰鍰。

但經張男表達異議後，重新檢視該影像，確認張男車輛均未移動，與該法條不符，應屬道交條例第56條第1項第5款「妨礙其他人、車通行處所停車」，將會函請監理機關撤銷原舉發單，並加強員警交通違規舉發要件及審核教育。

張男收到24000元的罰單。（記者吳昇儒翻攝）

張男違規將車停放在住處附近的道路旁，卻收到24000元罰單。（記者吳昇儒翻攝）

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