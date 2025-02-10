雲林縣警局主秘、3分局長就任 局長14字期勉

雲林縣警局今舉辦新主任秘書、3位分局長就任典禮。（記者李文德攝）

2025/02/10 17:28

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣警察局今（9）日舉行新任警局主任秘書、斗六、斗南，北港警分局新局長就任儀式。縣警局長李建民表示，盼新到任的同仁「用熱情服務鄉親，用法律守護正義」。

雲林縣警局今舉辦新任主任秘書葉文啟、斗六分局長張澤銘、斗南分局長林文智、北港分局長陳勇誌就任典禮，現場雲林縣議長黃凱等各界人士出席觀禮。李建民期勉新就任同仁，要好好為民眾服務，「已熱忱服務鄉親，用法律守護正義」，方能凸顯警察的專業。'

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張澤銘為中央警察大學第66期行政警察學系，他表示，斗六警分局轄區人口最多，更是許多行政機關設立之處，將加強維護轄區內治安守護民眾安危。

林文智為中央警察大學第65期刑事警察學系，他指出，斗南為交通樞紐重要之地，有斗南交流道、台78線快速道路都在轄區內，就任首要任務除將交通視為重點，也將持續深入地方宣導常見詐騙手法，呼籲民眾提高警覺。

陳勇誌是中央警察大學第62期刑事警察學系，他說，北港接下來將進入進香潮，三月媽祖生、白沙屯媽祖進香，平日更是有絡繹不絕的遊客到此，相關交通及治安不容忽視，將規劃好相關交通路線疏導，盼讓民眾出外方便。

雲林縣警局今舉辦新主任秘書、3位分局長就任典禮。（記者李文德攝）

雲林縣警局今舉辦新主任秘書、3位分局長就任典禮。（記者李文德攝）

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