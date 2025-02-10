刑事局發布人事 彰化、澎湖、宜花東刑警大隊長換人做

刑事局發布縣市刑大隊長等20名警職調整。（記者姚岳宏攝）

2025/02/10 17:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局今發布年後首波刑事警職人事案，包括彰化、澎湖、宜花東等縣市刑警大隊長都換人，牽動20名刑事警職調整，另新竹縣、市刑大隊長由於三環幫槍擊案，仍在追緝幕後主使，此波暫不調整，相關人事將在本周五（2月14日）辦理交接到任。

刑事局基於現階段推動刑事工作需要，以有效發揮整體治安功能，並促進各警察機關職務交流，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，作通盤檢討後，報奉內政部警政署核定，相關調整如下：

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壹、本局第四序列刑事主管

一、本局公共關係室主任曾順光調任本局偵查第四大隊大隊長。

二、本局反黑科科長賴俊堯調任本局偵查第六大隊大隊長。

三、本局經濟科科長賴欣宏調任本局反黑科科長。

四、本局督察徐名谷調任本局經濟科科長。

五、本局經濟科秘書陳志埕調任本局公共關係室主任。

六、本局偵查第三大隊副大隊長劉貞汝陞任本局秘書室主任。

貳、本局第四序列督察、秘書

七、本局秘書室秘書賴英門調任本局督察。

八、本局偵查科研究員陳桓主陞任本局督察。

九、本局偵查第九大隊副大隊長吳柏羲陞任本局經濟科秘書。

十、本局紀錄科研究員林盟峰陞任本局秘書室秘書。

參、本局第五序列副大隊長

十一、宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長鄭偉豪調任本局偵查第三大隊副大隊長（兼任毒品查緝中心執行秘書）。

十二、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長陳培德調任本局偵查第九大隊副大隊長。

十三、台東縣警察局刑事警察大隊大隊長葉明鐘調任本局智慧財產權偵查大隊副大隊長。

肆、第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員

十四、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長江嘉勝調任彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十五、花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長溫裕宏調任台東縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十六、本局電信偵查大隊隊長陳人嘉陞任宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

十七、本局偵查第四大隊隊長劉宗仁陞任花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十八、本局偵查第二大隊隊長薛光明陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

十九、本局國際刑警科隊長楊國松陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。

二十、連江縣警察局刑事警察隊隊長薛昇旭調任本局偵查科研究員。

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