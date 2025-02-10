調查局16人職務調動 張傳志接任台中處副處長

法務部調查局。（記者王定傳攝）

2025/02/10 17:08

〔記者王定傳／台北報導〕調查局今公布副處長、站主任、簡任秘書、專門委員16人職務異動名單；其中，國內安全調查處副處長張傳志調任台中市調查處副處長，曾臨為受命接任調查局打詐中心主任一職、現為桃園市調查處桃園調查站主任的温俊雄，則調任該處機動工作站主任；至於曾被國民黨立委徐巧芯點名有霸凌紀錄的前新竹市調站主任林維成，則從航業調查處簡任秘書調任毒品防制處專門委員。

以下為簡任職務異動名冊：

一、國內安全調查處副處長張傳志調任台中市調查處副處長

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二、國內安全調查處簡任秘書兼據點協調中心主任溫雲升代理該處副處長職務。

三、桃園市調查處桃園調查站主任温俊雄調任該處機動工作站主任。

四、國家安全維護處專門委員黃孝吉調任台中市調查處豐原調查站主任。

五、廉政處專門委員余國呈調任航業調查處高雄調查站主任。

六、幹部訓練所簡任秘書呂俊慶調任新北市調查處簡任秘書。

七、毒品防制處簡任秘書吳瑞明調任國家安全維護處專門委員。

八、督察處局本部二駐區督察潘俞安調任廉政處專門委員。

九、航業調查處簡任秘書林維成調任毒品防制處專門委員。

十、台北市調查處外事調查站主任康四維調任兩岸情勢研析處專門委員。

十一、督察處宜蘭縣駐區督察劉育麟調任鑑識科學處專門委員。

十二、督察處新北市二駐區督察祝立宏調任台中市調查處專門委員。

十三、督察處高雄市二駐區督察王金生調任台南市調查處專門委員。

十四、台中市調查處副處長張序立調任航業調查處專門委員。

十五、督察處台中市三駐區督察林澤男調任督察處桃園市駐區簡任督察。

十六、台中市調查處豐原調查站主任呂德鐘調任督察處台中市三駐區督察。（17:31更新）

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