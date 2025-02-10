帶長刀行搶劃傷勇媽辯削水蜜桃用 法官打臉判刑7年半

台中李姓男子去年持刀借錢不成行搶，造成女駕駛手掌被劃傷，台中地院依攜帶兇器強盜罪重判7年6月徒刑。（記者陳建志攝）

2025/02/10 10:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市李姓男子去年7月行經梧棲區時，發現一名女駕駛將車停在路邊，先打開車門表示「想跟你借2萬元」，接著從口袋拿出約30公分長刀，指向女駕駛胸口要求拿錢，女駕駛擔心自己和車上小孩遇害，出手搶奪刀子，造成右手掌被劃傷，李男搶走COACH包包逃逸，女駕駛大聲呼救，民眾聽到加入圍捕並報警，在附近竹林逮捕李男並找到丟棄的皮包，李男雖辯稱刀子是要削水蜜桃用的，不過台中地院法官從行車紀錄器和被害人證詞，認定強盜傷人，依攜帶兇器強盜罪判處7年6月徒刑，可上訴。

這名女駕駛去年7月27日上午11點多，開車載小孩買早餐將車停在路邊，沒想李姓男子靠近後，打開駕駛座車門說：「我想跟你借2萬塊錢、我真的過不下去了」，並從外套口袋拿出1把約30公分的長刀，刀刃指著女駕駛，要她交出車上包包，不然就要傷人，勇媽擔心自己和車上小孩受到傷害出手搶刀，車上小孩見狀大哭「別殺媽媽、別殺媽媽」。

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女駕駛在奪刀過程手掌遭劃傷鮮血直流，只能任由李男將車上的上COACH包包搶走後步行逃逸，女駕駛高喊「救命啊！」在後追趕並求救，附近民眾聽到上前協助，李男先將包包丟棄，接著躲進附近竹林，仍被隨後趕來的民眾和員警抓住帶回警局偵辦。

李男在審理時，坦承有帶刀子跟女駕駛借錢，惟矢口否認有何加重強盜犯行，辯稱當時以為女駕駛是認識的師姐，所以開口跟她借錢。並稱身上有水蜜桃，所以有帶水果刀，是要切水果用的，有把刀子從口袋拿出來，拿在手上，刀背是對著女駕駛，只是要跟她解釋身上帶的刀子是要賣水果用的，離開時拿走女駕駛的COACH包包，是她自己甩過來的。

李男的辯護人也稱，刀子上並沒有驗出李男的DNA，影片也看不出李男當時到底有沒有持刀，刀子並不是李男主動拿出來，且李男一直強調要借錢，應不構成加重強盜罪，頂多只是加重搶奪罪。

台中地院法官審理時，勘驗當時的行車紀錄器影像，並根據被害人的證詞，認為李男持刀所施行的強暴、脅迫，從客觀上，已使一般人在身體上及心理上處於被壓制而不能抗拒的程度，依攜帶兇器強盜罪判處7年6月徒刑，可上訴。

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