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    彰縣警局3分局長交接 「暖男」調陞彰化分局長

    彰化縣警局今天舉行新任分局長布達，分別是彰化林英煌（左起）、鹿港黃世德、北斗楊志源。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天舉行新任分局長布達，分別是彰化林英煌（左起）、鹿港黃世德、北斗楊志源。 （記者湯世名攝）

    2025/02/10 10:17

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今天（10日）舉行新卸任分局長交接布達儀式，共有彰化、鹿港、北斗3個分局長換人，其中從鹿港分局調陞彰化分局的林英煌，因斯文有禮，待部屬親切，私下都被基層稱為「暖男」，這次從鹿港調陞首善之區彰化分局，堪稱警界明日之星。

    今天分局長交接布達儀式，由縣長王惠美主持、警察局長陳明君監交，新任分局長分別是彰化分局林英煌（警大57期）、鹿港分局黃世德（64期）、北斗分局揚志源（68期）。

    王惠美表示，警政署把鹿港分局的等級，由「較重」提升為「繁重」，在這次人事調動中生效，考量林英煌、黄世德分別都有3任分局長的歷練，因此把林英煌、黃世德分別由鹿港、北斗分局，調陞到更為繁重的彰化、鹿港分局。

    至於新任北斗分局長楊志源，曾任和美分局偵查隊偵查員、分隊長及偵查隊長，王惠美也特別稱許其是刑事幹才，對北斗地區治安狀況絕對可以快速掌握。

    鹿港分局基層私下表示，林英煌在鹿港分局任內領導統御有方，不僅治安成效良好，更難能可貴的是，對待部屬如親人一般，絕對不會把情緒轉嫁給部屬，從不會責罵基層，因此基層都稱呼他為「暖男」，看好長官未來能更上一層樓。

    彰化縣警局今天舉行3位新任分局長布達，由縣長王惠美（左）主持。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天舉行3位新任分局長布達，由縣長王惠美（左）主持。（記者湯世名攝）

    新任彰化分局長林英煌（右1）斯文有禮，待部屬親切而有「暖男」稱號。（記者湯世名攝）

    新任彰化分局長林英煌（右1）斯文有禮，待部屬親切而有「暖男」稱號。（記者湯世名攝）

    新任北斗分局長楊志源曾任和美分局偵查隊長，縣長王惠美（左）稱許其是刑事幹才。 （記者湯世名攝）

    新任北斗分局長楊志源曾任和美分局偵查隊長，縣長王惠美（左）稱許其是刑事幹才。 （記者湯世名攝）

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