朋友聚餐酒後口角當街爆衝突 警方啟動快打部隊到場

桃園市桃園區中山路某酒吧門口，9日凌晨2點45分發生衝突事件，警方獲報啟動快打部隊趕抵。（擷取自社會事新聞影音）

2025/02/09 12:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區中山路某酒吧門口，今（9）日凌晨2點45分發生衝突事件，警方獲報啟動快打部隊趕抵，雙方當事人表示只是口角拉扯並無鬥毆，身上都無受傷情形，警方抄登在場人身分後，勒令在場人立即離開，警方表示，後續也將調閱監視器釐清，若有違法情事將依法究辦。

衝突過程影片被PO上網，只見兩派人馬在酒吧外推擠、叫囂，險些爆發肢體衝突，桃園警察分局景福派出所接獲民眾報案，立即啟動快打部隊於3分鐘內趕現場，抵達後現場已無爭執，據調查了解是朋友聚餐，其中，26胡姓男子酒醉與友人因細故發生口角，雙方由店內吵到店外進而互相拉扯，一旁友人幫忙勸解，使衝突沒有持續升高。

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員警將當事人分開詢問，均表示僅口角拉扯並無鬥毆，且身上均無受傷情事，員警立即抄登在場人身分，並告誡不得有滋擾行為，勒令在場人立即離開，消弭雙方糾紛；警方快打部隊趕抵時，現場人大喊「警察來了！警察來了」，對於員警詢問，表示只是吵架、沒有打起來，誤會也解開了，怎麼會喝個酒搞得這麼麻煩，而且大家都是自己的朋友。

警方表示，為毋枉毋縱，另將調閱監視器釐清案情，如有違法情事，將依法究辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方快打部隊趕抵現場後，在場人表示只是吵架、沒有打起來，都是認識的朋友，誤會已經解開。（記者鄭淑婷翻攝）

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