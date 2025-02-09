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    債務人可繼承房產卻被排除 銀行為追討40餘萬提告遭法官駁回

    法官認為銀行未舉證「無償行為」，且無從排除死者遺願或遺產管理，駁回告訴。（記者吳昇儒攝）

    法官認為銀行未舉證「無償行為」，且無從排除死者遺願或遺產管理，駁回告訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/02/09 12:01

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名孫姓女子因積欠銀行40餘萬元，無力償還。銀行追討時發現，孫女母親有遺留下房產，卻只分給孫女的另外三名手足，認為債權受損，向法院訴請撤銷房屋繼承登記。孫女手足則稱因母親在世時，已給予孫女多筆資助，故未給予繼承房產。法官認為銀行未舉證「無償行為」，且無從排除死者遺願或遺產管理，駁回告訴。

    銀行提告指出，孫姓女子共積欠銀行40萬2674元還有相關利息，經提告後法院判決及核發支付命令，並合法取得債權憑證。經查，孫女母親逝世後，有留下房產，理應由4名子女共同繼承，但在孫女未拋棄繼承的情形下，疑因擔心積欠銀行被追償，4名繼承人登記時，竟將孫女排除在外，導致銀行無法要求清償，損害債權，故訴請撤銷4人的遺產分割協議，及塗銷3天後地政機關的分割繼承登記。

    孫女手足則稱，孫女多年前就因信用破產、窮困潦倒，還曾變賣母親贈與的金子度日，當時就有約定日後母親過世後，不得在繼承房產。此外，因其生活困頓，與家中鮮少往來，母親都是由其他三位手足子女扶養，孫女未曾擔負過扶養義務，故願意放棄繼承房產，顯見遺產分割協議及繼承登記，並非無償行為，而是有償行為，聲明駁回原告提起的訴訟。

    孫女出庭時也向法官表示，自己因為信用破產、非常潦倒，過去多受母親贈與接濟，也因生活困頓，無力履行扶養義務，才自願放棄應繼分。

    法官審理後指出，遺產分割本來就兼具濃厚人倫性質，遺產雖因「遺產分割」歸屬另3名死者的子女，也無從排除是依照被繼承人生前遺願或是日後管理的多面向考量，難認定「某人未繼承某項遺產，即等同於該人就其應繼分為無償之允贈」。

    此外，法官認為繼承人協議時，就有考量孫女有無扶養事實、生前的照顧等貢獻程度，及家族成員間感情、被繼承人生前已分配（贈與）各繼承人財產；甚有以協議作為免除孫女基於法定扶養義務所生債務之意。故對於孫女3名手足而言，非無償行為。銀行僅以客觀事實，稱遺產分割協議等同無償行為，而未舉證，難以採信，駁回告訴。

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