「基隆中學校官舍」突失火 基隆高中致歉：若涉人為因素追究責任

歷史建築「基隆中學校官舍」火警，基隆高中將主動配合火警調查，徹底釐清原因。（記者陳奕劭翻攝）

2025/02/09 11:35

〔記者陳奕劭／基隆報導〕歷史建築「基隆中學校官舍」昨天（8日）發生火警，基隆高中今天（9日）致歉說，校舍已於2018年申請廢電，也設置圍籬來阻絕外人入侵，失火原因令人不解，將主動配合火警調查，徹底釐清原因，若涉及人為因素，將追究責任。

基隆高中表示，「基隆中學校官舍」已於2018年申請廢電，也已設置甲種圍籬來阻絕外人入侵，緊急加固工程也到收尾清理階段，卻仍發生失火意外，原因令人不解，將主動配合火警調查，確保事件迅速查明、公開結果，若涉及人為因素，將嚴格追究責任、絕不姑息。為防止類似事件再次發生，除設置甲種圍籬，也將強化監控設施、加強定期巡檢機制，確保場所安全，並定期檢討優化應變機制。

請繼續往下閱讀...

基隆高中強調，「基隆中學校官舍」已是基隆地區已知歷史最悠久的教育建築，可說是在地教育百年發展最久且唯一的見證者，學校重視官舍歷史與文化價值，期待未來進一步修復，兼顧歷史保存與城市發展的需求，感謝市府消防局、警察局與附近民眾協助，對於突發事件造成社會大眾驚擾，致上誠摯歉意。

歷史建築「基隆中學校官舍」火警，基隆高中向社會致歉，確保事件迅速查明。（記者陳奕劭翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法