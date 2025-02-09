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    台中老夫妻頂低溫躲騎樓 警到場揭「滿溢人情味的誤會」

    老夫妻躲到騎樓避寒，員警趕往關心。（警方提供）

    老夫妻躲到騎樓避寒，員警趕往關心。（警方提供）

    2025/02/09 11:33

    〔記者許國楨／台中報導〕近日寒流來襲，台中市入夜氣溫驟降至10度，一對86歲呂姓老夫妻昨晚在騎樓下停留超過1個小時，熱心民眾擔心他們無家可歸趕緊報警求助，原來兩老本打算前往附近商場逛街，未料途中體力不支，只好在騎樓下暫時避寒，並聯繫女兒前來接返家，警方趕抵才發現是一場滿溢人情味的暖心誤會。

    台中市第三分局立德派出所巡佐温智輝、警員張家順當晚獲報，東區信義街與大公路口呂姓老夫妻需要協助，因近日寒流接連來襲，員警立即驅車前往查看，然而當員警抵達現場關心時，這對老夫妻卻露出一臉狐疑表情，似乎不明白發生了什麼事。

    原來夫妻倆當晚飯後從兒子家離開，打算散步到火車站旁購物商場逛逛街，沒想到才走了幾百公尺便因體力不支無法繼續前行，便臨時改變計畫，打電話請同住女兒前來接他們返家，等待期間因天氣太冷，便暫時坐在民宅騎樓下躲在柱子後方避寒。

    熱心民眾見兩位長者在寒風中停留超過1個小時，擔心他們無家可歸身陷困境，未多加詢問便報警求助，員警甚至準備掏出兩千元提供緊急援助，幫助老夫妻在寒冷夜晚暫時有個棲身之處，所幸不久後，呂姓夫妻的女兒從南屯區趕到現場，見到員警與熱心民眾圍繞在父母身旁，不禁愣了一下，隨即向大家致謝，並帶著父母平安返家。

    此時眾人才恍然大悟，原來是一場烏龍，讓現場充滿笑聲與溫暖；警方提醒，近期寒流來襲，民眾外出時應做好保暖措施，若感到身體不適，應立即尋找室內避寒場所，並及時聯繫家人或親友，而家中長輩外出時，建議可事先協助規劃外出的路線與聯絡人，降低迷路或意外風險。

    老夫妻女兒開車趕往接回，原來是一場滿溢人情味的暖心誤會。（警方提供）

    老夫妻女兒開車趕往接回，原來是一場滿溢人情味的暖心誤會。（警方提供）

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