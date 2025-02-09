台南精障男深夜持刀攻擊3員警 1警臉部遭劃傷送醫

台南市五分局員警查處精神異常男持刀揮舞時，電擊無效再對空鳴槍警告壓制，逮捕過程，一名35歲徐姓男警遭對方持刀劃傷臉部，送醫治療無大礙。（圖：取自臉書台南大小事）

2025/02/09 09:26

〔記者王俊忠／台南報導〕8日深夜近11點半許，台南市北區東豐路451巷內傳槍聲！警、消單位調查，當時傳有1名精神異常男子在該地持刀揮舞，五分局開元派出所3名員警到場，男子持刀攻擊員警，員警先後以臂盾、電擊槍壓制無效、再對空鳴槍，在壓制過程中，35歲徐姓男警遭男子持刀劃傷臉部，徐員被送醫幸無生命危險。警方訊後依殺人未遂、妨害公務罪嫌送辦精神異常男子。

有民眾在網路社群po文說，當時聽到槍聲，想說是誰半夜不睡覺在放炮，元宵節還沒到啊，後來了解原來是開槍，讓他睡到跳起來。

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轄區南市警五分局與消防單位調查，當時警方接獲報案指有1名男子持刀在該地揮舞，狀甚危險、恐怖，開元派出所35歲徐姓男警與兩名同仁到場處理，在面對該名疑似精神異常的中年男時，員警喝令要他放下刀子，但精障男不聽從、反倒持刀攻擊員警。

3名員警用臂盾、電擊槍壓制精障男無效，員警再對空鳴槍警告制止，並一擁而上將其壓制逮捕。在逮捕過程中，35歲的徐姓男警臉部遭嫌犯持刀劃傷，經送醫治療後已無大礙。警方對精障男訊後依殺人未遂及妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。

台南市五分局員警查處精神異常男持刀揮舞時，電擊無效再對空鳴槍警告壓制，逮捕過程，開元派出所一名35歲徐姓男警遭對方劃傷，送醫治療幸無大礙。（圖：取自google地圖）

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