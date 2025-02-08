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    收440萬誆「延命術」多活5年！乳癌信徒仍病故 新北神棍判刑1年10月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2025/02/08 18:12

    〔記者王定傳／新北報導〕社團法人中華聖莊靈舍協會理事長、億春蔘藥行負責人吳期昆與該協會副理事長何佩璇，於2023年2月向一名罹患乳癌的女信徒誆稱，可利用「延壽命」法會延長她的壽命5年，從女信徒手中騙得440萬元，女信徒仍於同年4月死亡，死者家屬氣憤提告。新北地院審理後依詐欺取財罪，判處吳期昆1年10月徒刑、何佩璇1年4月徒刑。

    檢警調查，2023年2月間，罹患乳癌的戴姓女信徒到位於新北土城的聖莊靈舍，以填寫「問事單」方式，向自稱是「無極天上聖尊」代理人的吳期昆詢問解決之道；吳旋即在批示單上手寫：「因為妳命劫的運勢，必須從異空間宿命先解決，處理好了就會沒事了」。

    吳還在批示單指示要做「延壽命大工程」，除閻羅天子「除罪業」、冥皇大帝「除命劫」、無極地葬王菩薩「除病符」外，最後一個是「無極天上聖尊：延壽命」，並寫下「這樣身體部分慢慢調養就能恢復健康。備註：這個延命術一切都符合神仙佛規律，預計延命5年整」等。

    檢警調查，何佩璇接手先跟戴女確認延命術日期與何時支付款項，且為了避免銀行起疑，還事先傳訊給戴女：「1.我是您的表妹 陪姐夫去領錢。2.為何領鉅額款項？ 姐姐買土地 講這樣好嗎？我們口徑要一致」；沒多久，她從戴女夫妻手中取得440萬元款項後即交給吳期昆，她自己則獲得17萬餘元報酬。

    檢警查出，兩人收錢後只帶女信徒至台南、嘉義、雲林等廟宇參拜，根本沒辦延壽命法會，戴女也未延壽5年，並於2023年4月過世，她丈夫事後提告。吳男辯稱有幫戴女辦「解前世因果」法會共8次，並到台南及嘉義廟宇參拜4次，至於何女也推得一乾二淨。

    合議庭判定，兩人利用被害者對宗教信仰的虔誠，及擔心自己罹癌即將離世的不安心理狀態，假借神明之姿，誆稱可進行「延壽命」法會，延長壽命5年，以包裝不法行為，使心靈脆弱及敬畏鬼神的被害人誤信為真交付款項，判處上述徒刑。

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