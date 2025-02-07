台中「大咖波」被殺後剩一團布警鎖定1嫌 展覽被迫提前結束

被惡意割破「貓貓蟲咖波」大型氣球，懶洋洋趴在地上，顯得很療癒。 （記者張瑞楨翻攝自臉書Bugcat Capoo專頁）

2025/02/07 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年（2024年）12月16日起，於台中車站（台中驛）舉辦的「咖波十週年巡迴最後站」，預計展至今年3月2日，不料，昨天卻有人持刀子，惡意割破「貓貓蟲咖波」大型氣球，可愛的「貓貓蟲咖波」淪為洩氣攤在地上的一團氣球，導致整個展覽為之遜色，台中市警局第三分局調閱監視器，發現是一名年輕人惡意持狀似美工刀的利器惡意割破，正等候主辦單位提出毀損罪告訴後再行偵辦。

上述的「咖波」是大型氣偶，放置於台中火車站大智北路側草皮廣場，懶洋洋趴在地上，顯得既可愛又療癒，主辦單位昨天（6日）下午卻發現，被割破攤在地上，且割破的刀痕相當長，已經無法修復，網友直呼破壞者行徑惡劣。

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主辦單位也於臉書公告，「大咖波被暗殺了嗚嗚嗚，原本在台中驛展出的超巨大咖波氣偶，在晚上不知道被誰用刀子割破，損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，只好提前結束了。準備要去看大咖波的粉絲請見諒」。

台中市警局第三分局初步調查，是一位年輕人所為，「行兇」時間為6日清晨，但因毀損為告訴乃論之罪，第三分局員警已經調閱監視器，已經掌握嫌疑人無故持尖銳器具劃破咖波貓大型氣球後逃逸的畫面，但仍須等候被害人（主辦單位）到三分局提告，完成報案手續後，才能依毀損罪進一步偵辦。

可愛的「貓貓蟲咖波」淪為洩氣攤在地上的一團氣球。（民眾提供）

監視器畫面顯示，行兇者疑為一名年輕人，手持類似美工刀的利器惡意割破。（民眾提供）

療癒的「貓貓蟲咖波」被謀殺，氣球可見清晰割痕。（民眾提供）

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