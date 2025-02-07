鐵工修繕車棚不慎摔重傷 法官認屬職業災害雇主要賠43萬

廖姓鐵工修繕車棚不慎摔落受重傷，法官認定屬職業災害，黃姓雇主要負賠償責任。（資料照）

2025/02/07 10:22

〔記者李立法／屏東報導〕廖姓鐵工受僱黃姓業者為學校修繕車棚，卻不慎從3公尺高的棚頂摔落地面，導致腳部骨折及韌帶斷裂，長期無法工作，遂向黃姓雇主提告請求給付職業災害補償金，黃男認為雙方屬承攬關係，非僱傭關係，廖男所受傷勢，他並無過失；屏東地院審理後，認定屬職業災害，雙方為僱傭關係，黃男應給付廖男43萬多元，可上訴。

廖男主張，他受僱於黃男，1年多前在為學校修繕車棚時，從棚頂摔落，導致他左踝脫臼併內踝骨折及韌帶斷裂，長達8個月無法工作，黃男身為雇主，卻未提供相關安全防護措施，導致他受到職業災害，黃男應負起賠償責任，支付他工作收入損失、看護費及撫慰金共62萬多元。

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黃男則主張，他有工作需求時才會詢問廖男是否接受承攬，薪水是以日薪及工作有無完成計算，廖男可自由決定是否接受承攬，故兩造間不具有從屬性，並非僱傭關係，屬承攬關係，自無勞基法與勞工職業災害保險及保護法適用餘地。

屏東地院調查後，認為廖男出勤及工作均須接受黃男管理監督，並接受黃男指派，且薪水由黃男定期發給，兩造間為僱傭關係，廖男傷勢符合職業災害要件，且黃男身為雇主，無從免除廖男職業災害補償責任，扣除黃男已給付廖男慰問金及保險理賠等，依全案情況，黃男還要再給付廖男43萬多元。

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