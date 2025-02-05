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    賣場遭偷7瓶洋酒PO網公開女竊賊影像 苗警鎖定對象查緝

    被害超市賣場於臉書社團公開女竊賊（黑衣者）影像。（翻攝臉書苗栗大小事）

    被害超市賣場於臉書社團公開女竊賊（黑衣者）影像。（翻攝臉書苗栗大小事）

    2025/02/05 08:49

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉一家超市賣場遭竊，店家在臉書社團公開女竊賊影像，加以譴責並強調該名女竊賊為慣竊，專偷高價位的名酒，提醒網友注意。轄區苗栗警分局表示，已受理被害店家報案，共計損失7瓶威士忌、金額1萬7千多元，並鎖定一名45歲黃姓女子涉有重嫌，積極查緝中。

    被害店家於昨（4日），於臉書社團「苗栗大小事」發文，「小偷知道羞恥，所以才偷偷摸摸；劫匪知道罪惡感，所以才蒙著面；騙子知道缺德，所以不敢用真名；奸商知道喪良心，所以常去廟裡燒香。有位婦人慣竊，遊走在苗栗的各大知名超市量販店，專偷高價位的名酒~身邊親朋好友中可有疑似影片中穿黑羽絨衣的身影朋友，打擊犯罪請求大家一起協助警方破案。」

    苗栗警分局今天表示，經了解，公館分駐所已於2月3日依規定受理該件竊案，被害店家表示共計損失7瓶威士忌、金額1萬7千多元，經警方依據被害人提供之店內監視器影像，比對後鎖定有多次竊盜前科的黃女涉有重嫌，積極查緝中。

    警方初步調查，黃女分次進入被害超市賣場後先假意挑選物品，隨後鎖定高單價的酒類商品下手，將酒品放入隨身購物袋中，再趁店員不注意之際離開。

    被害店家於昨（4日），於臉書社團「苗栗大小事」發文。（翻攝臉書苗栗大小事）

    被害店家於昨（4日），於臉書社團「苗栗大小事」發文。（翻攝臉書苗栗大小事）

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