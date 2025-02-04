有溫度！警察工作風險高 台中警友站長贈「意外險」力挺

東信警友站長陳梓銘（左四），近日特別為該所32位同仁加保意外險。（警方提供）

2025/02/04 19:15

〔記者許國楨／台中報導〕警察守護社會日夜不分、風雨無阻站在第一線維持治安，然背後也潛藏許多風險，為了讓員警更加安心投入工作，台中市大台中警友會第三辦事處東信警友站長陳梓銘，近日特別為該所32位同仁加保意外險，充滿愛心的大禮，希讓員警在面對瞬息萬變的執勤挑戰時，更無後顧之憂。

陳梓銘同時也是佑崧建設董事長，長期以來熱心公益，特別關注台中東區及太平地區的弱勢族群，經常以實際行動回饋社會，擔任第三分局東信所警友站站長後，更將警察同仁福利視為己任，當得知許多員警因工作性質特殊，投保意外險的保費相對較高，導致許多員警因經濟壓力而未能為自己投保意外險時，毫不猶豫決定伸出援手。

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陳近日找來保險公司，為該所每位同仁加保意外險，以實際行動支援警察弟兄們，希望這群默默付出的英雄們能有更多保障，也能更加無憂地投入治安維護工作，東信所長廖文雄感謝陳站長溫暖心意表示，警察工作不僅要24小時待命，還需要時刻保持高度警覺，承受極大的壓力與風險。

這份來自社會的關懷，讓員警們感受到被支持與重視，不僅提升了工作士氣，讓他們在執勤時更有安全感，也鼓勵同仁珍惜這份得來不易的支持，持續保持高度的工作熱忱，戮力投入治安工作，回應民眾對警察的期待與信任。

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