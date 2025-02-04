北聯幫份子尋仇搶太陽聯盟賭場 賭客遭砍重傷8嫌落網

北聯幫成員薛姓男子等8人持刀搶賭場砍人，警方查扣刀械、模擬槍等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/04 11:58

〔記者陸運鋒／新北報導〕北聯幫薛姓成員等8人昨天凌晨持刀、槍，跑到太陽聯盟在新北市永和區違法開設的賭場，進入嗆聲後砍傷其中一名賭客並搶走10萬元逃逸，警方獲報趕抵，先將3名工作人員及19名賭客送辦，並在昨晚將薛嫌等8人查緝到案，據了解，2幫派成員疑似在台北市夜店糾紛引發尋仇事件，詳細原因仍待進一步追查。

據了解，太陽聯盟三重地區分子於1月中旬，在新北市永和區仁愛路租屋私設推筒子賭場，打算趁過年期間大撈一筆，但在昨天凌晨2時許，北聯幫薛姓成員等8人分乘3輛汽車前台，並持模擬槍、刀械及辣椒水闖入賭場嗆「我是北聯幫的！」，隨後持刀將1名陳姓賭客砍成重傷，且趁亂搶走桌上約10萬元賭資後揚長而去。

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永和警分局調查，獲報打架糾紛後出動大批警力趕抵現場，先協助將重傷陳男送醫救治，所幸經開刀治療後沒有生命危險，另逮捕賭場工作人員盧姓男子等3人及19名賭客，查扣麻將、抽頭金3400元、賭資3萬800元、彈簧刀1把及依托咪酯電子菸油1罐等證物，詢後依賭博及社會秩序維護法等罪嫌送辦。

案經專案小組警方追查，並報請新北地檢署指揮偵辦，於昨天晚間6時許，在台北市北投區將薛嫌等8人拘提到案。

警詢時，薛嫌則稱因之前在台北市信義區夜店，與賭場工作人員盧男有衝突，因此才回帶人尋仇，對於砍錯人一事毫不知情，警方詢後，將薛嫌等8人依強盜、重傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，將深入追查是否有其他原因，並約制雙方再度尋仇。

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警方獲報打架糾紛後出趕抵現場，先協助將重傷陳男送醫救治，另逮捕賭場工作人員盧姓男子等3人及19名賭客。（記者陸運鋒翻攝）

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