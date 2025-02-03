越南李多慧當密醫 隆鼻、打肉毒做醫美 大撈同鄉錢

越南李多慧當密醫，移民署在現場查獲大量器材。（移民署屏東縣專勤隊提供）

2025/02/03 11:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊結合科技偵查隊在網路巡邏時發現1名長像神似拉拉隊女神李多慧的越南籍移工小惠，她自創醫美品牌，於社群網路上刊登廣告，招攬眾多越南同鄉來做醫美，專案小組在屏東地檢署檢察官指揮下會同屏東縣政府衛生局執行搜索，現場查扣近300件醫療相關證物，市價達數十萬元，全案依違反醫師法將越南李多慧移請屏東地檢署偵辦。

調查指出，越南「李多慧」來台工作8年，自學相關醫美技能，並取得多國美容課程結訓證書，包含越南、韓國、美國及臺灣等，租宣一間套房當診所，穿起醫師白袍在網路上以市價半價的優惠價格招攬顧客，並有模有樣地執行注射皮下填充劑、穿線隆鼻、割（縫）雙眼皮、施打肉毒桿菌及麻醉等10多項侵入性醫療行為，專案小組現場搜索時，驚見牆上掛著琳琅滿目的醫美證照及獎盃，仔細查看才發覺小惠以美容修課及結訓證書魚目混珠以充當專業的醫師執照，賺取不法暴利，已有不少同鄉人受害，全案正擴大追查。

越南李多慧當密醫，在網路宣傳隆鼻、打肉毒做醫美。（移民署屏東縣專勤隊提供）

越南李多慧當密醫，牆上的醫美證照都不是醫師執照。（移民署屏東縣專勤隊提供）

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